Réseau Corri-Door en panne, batteries sans cobalt, 1 MW pour une station de charge : l’essentiel de l’actu de ce lundi

Du lundi au vendredi vers 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui lundi 10 février, le réseau de charge rapide autoroutier Corri-Door tombe en panne, le Département américain de l’Énergie finance le développement de batteries sans cobalt, Daimler ouvre une station de charge à haute puissance pour camion et utilitaires légers

Hydrogène : l’an passé, les ventes de voitures à hydrogène (pile à combustible) ont pour la première fois dépassé les 7 500 unités dans le monde. Un chiffre qui correspond au nombre de voitures électriques (à batteries) mis en circulation en 2010. Une modeste performance liée en grande partie au succès rencontré par le Hyundai NEXO. Source : BreezCar (immatriculations 2019) et BreezCar (stratégie Hyundai)

Route de l’hydrogène : regroupant 17 partenaires, le projet RH₂INE souhaite lancer la création d’une voie de transport 100 % hydrogène le long du corridor Rhin-Alpes. De Gênes à Rotterdam, l’initiative Rhin Hydrogen Integration Network of Excellence veut initier la création d’une véritable route de l’hydrogène sur le corridor Rhin-Alpes en s’appuyant à la fois sur des solutions de mobilité ferroviaires, maritimes et routières. Source : H2 Mobile (RH₂INE)

Chronopost : le spécialiste de la livraison de colis vient de signer un bon de commande record pour la fourniture de véhicules utilitaires électriques : d'ici 2023, Chronopost exploitera un total de 420 Volkswagen e-Crafter qui viendront s’ajouter à la flotte « zéro émission » déjà déployée. Objectif : livrer ses clients en électrique dans plus de 18 villes en France. Source : BreezCar (commande de 420 e-Crafter) et BreezCar (caractéristiques et prix e-Crafter)

Gigafactory : Volkswagen et Northvolt souhaitent augmenter de 50 % la capacité de leur usine de cellules de batterie située à Salzgitter, en Allemagne. Dans un premier temps, la capacité annuelle du site sera de 16 GWh à l’horizon 2023-2024 avant de progresser à 24 GWh. Source : Electrive (capacité de production) et Breezcar (consortium avec Northvolt)

Cobalt : aux États-Unis, la start-up Sparkz Inc vient d’accorder 5 technologies batteries sous licence exclusive au laboratoire public d’Oak Ridge (Tennessee). Objectif : accélérer la mise en production industrielle d’accumulateurs pour véhicules électriques sans cobalt, plus sûrs, plus denses et acceptant des puissances de charge très élevées. Source : BreezCar (Sparkz Inc) et BreezCar (batteries Tesla)

Daimler : le groupe allemand a ouvert une nouvelle station de charge pour véhicules utilitaires électriques au siège de Stuttgart-Untertürkheim. Daimler Trucks et Mercedes-Benz Vans utiliseront conjointement les bornes pour leurs véhicules d'essai. L’infrastructure délivre une puissance totale de 1 mégawatt (MW), répartie sur deux bornes rapides en courant continu de 300 kilowatts (kW) chacune pour les camions et trois autres bornes de charge de 150 kW chacune pour les camionnettes. Source : Electric Cars Report (station à Stuttgart) et BreezCar (Mercedes eActros)

Izivia : six mois après les dysfonctionnements de l’été 2019, le service de recharge rapide CORRI-DOOR exploité par l’opérateur Izivia (EDF) annonce la veille des premiers départs en vacances que l’essentiel de son réseau a été mis hors service par mesure de précaution. Un coup dur pour les propriétaires de voitures électriques qui vont devoir adapter leurs trajets et faire appel au réseau IONITY … dont les tarifs viennent d’augmenter. Source : BreezCar (panne réseau Corri-Door) et BreezCar (Izivia)

Coronavirus : Tesla bondit de 8 % avant bourse à Wall Street sur les 800 dollars, alors que le groupe californien vedette de l'automobile électrique reprend sa production ce lundi sur le site de la Gigafactory chinoise de 2 milliards de dollars située à Shanghai. Source : Reuters (reprise de la production) et BreezCar (Gigafactory 3)