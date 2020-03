Livraisons urbaines : en France, Chronopost se convertit à l’électrique

Afin de livrer plus de 18 villes en véhicules électriques d’ici l’été 2020, Chronopost passe commande 420 Volkswagen e-Crafter

Le spécialiste de la livraison de colis vient de signer un bon de commande record pour la fourniture de véhicules utilitaires électriques : d'ici 2023, Chronopost exploitera un total de 420 Volkswagen e-Crafter qui viendront s’ajouter à la flotte « zéro émission » déjà déployée. Objectif : livrer ses clients en électrique dans plus de 18 villes en France.



Pour contourner les restrictions de circulation mises en place par un nombre croissant de métropoles françaises, les acteurs de la livraison du dernier kilomètre n’ont d’autres choix que d’électrifier dans les mêmes proportions leurs flottes. En témoignent le récent programme mis en place par DPD au Royaume-Uni ou encore les expérimentations menées depuis quelques années par Amazon, Zalando ou encore Hermes en Allemagne.

420 Volkswagen e-Crafter

Filiale du groupe La Poste qui a été le premier opérateur postal de la planète à électrifier massivement sa flotte - notamment grâce au concours de Renault et de son Kangoo Z.E. -, Chronopost livre déjà l’ensemble de ses clients résidant la ville de Paris grâce à des utilitaires légers électriques - des Nissan e-NV200 transformés pour l’occasion - ou des tricycles cargo à assistance électrique.



Pour livrer en mode « zéro émission » ses colis dans plus de 18 villes de France, et ce dès l’été 2020, l’entreprise qui fait partie du réseau international DPD Group vient de signer un bon de commande record. D’ici deux ans, la filiale utilitaires légers de Volkswagen livrera un total de 420 exemplaires de son e-Crafter. Pour le constructeur, il s’agit de la plus importante commande de ce type en Europe depuis le lancement fin 2018 de son modèle.

Autonomie réelle : entre 100 et 120 km

Une référence de premier plan pour Volkswagen qui fait écho à d’autres coups d’éclats en France, notamment en livrant des e-up! au groupe immobilier Citya ainsi que des e-Golf et Passat GTE à la Préfecture de Police de Paris. Facturé 69 500 euros H.T dans sa version L3H3 (5,99 m x 2,59 m), le Volkswagen e-Crafter a hérité de la chaîne de traction de la compacte e-Golf qui est appelée à disparaître avec le lancement de l’ID3.



Animé par un électromoteur de 100 kW / 136 ch (290 Nm), l’utilitaire embarque une batterie Lithium-Ion d’une capacité totale de 35,8 kWh offrant, en conditions réelles d’exploitation, une autonomie oscillant entre 100 et 120 km. Avec sa charge utile de 1,72 tonne, le Crafter électrifié est doté en série d’un chargeur embarqué de 7 kW et d’un dispositif de charge rapide au standard CCS (40 kW, courant continu) limitant le temps de charge à respectivement 5h20 et 45 minutes (10 à 80 %).

