Autoroutes : veille de vacances, les bornes de recharge tombent en panne

INFRASTRUCTURE - Six mois après les dysfonctionnements de l’été 2019, le service de recharge rapide CORRI-DOOR exploité par l’opérateur Izivia (EDF) annonce la veille des premiers départs en vacances que l’essentiel de son réseau a été mis hors service par mesure de précaution. Un coup dur pour les propriétaires de voitures électriques qui vont devoir adapter leurs trajets et faire appel au réseau IONITY … dont les tarifs viennent d’augmenter.



« Indisponibilité sur le réseau CORRI-DOOR ». Hier vendredi 7 février, veille de vacances scolaires pour la zone C, l’opérateur Izivia qui exploite 213 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques principalement déployées le long des axes autoroutiers, a annoncé par mail et via les réseaux sociaux à l’ensemble de ses utilisateurs la suspension temporaire de son service.

Près de 8 bornes sur 10 indisponibles

Un nouveau coup dur pour la filiale de l’énergéticien EDF spécialisée dans les infrastructures de charge qui, à l’été 2019, avait été déjà très sérieusement critiquée par les propriétaires de véhicules électriques - français mais également étrangers - souhaitant traverser l’Hexagone pour rejoindre leur lieu de villégiature.

Si l’épisode estival avait été l’occacion pour l’ex Sodetrel rebaptisée Izivia de pointer les défaillances des bornes dont l’électronique avait été fournie au groupe Cahors par la TPE girondine EV-Tronic - rachetée en 2018 par le géant néerlandais EVBox -, l’opérateur ne fournit aujourd’hui aucune explication quant à cette indisponibilité, se contentant de préciser sur son site web :

« À la suite d’un incident matériel constaté sur deux bornes d’un même fabricant, IZIVIA a décidé de mettre en indisponibilité l’ensemble des bornes de ce fabricant, installées sur le réseau Corri-Door.

À noter que 25 bornes d’un autre fabricant restent accessibles aux électromobilistes sur le réseau Corri-Door.

IZIVIA présente ses excuses aux électromobilistes pour la gêne occasionnée. »

Cet été, les Français sont partis en vacances en voiture électrique

25 bornes de recharge partiellement opérationnelles

Si l’application mobile et web de l’opérateur indique les bornes hors-services, il n’en est pas de même sur l’application de localisation des points de charge ChargeMap qui se contente d’avertir ses utilisateurs de la panne via un message défilant.

Seules 25 bornes fournies par la PME nordiste DBT CEV restent opérationnelles, notamment sur l’A64 (Aire de Comminges Est), à Poitiers (Intermarché), sur l’A13 (Aire de Beuzeville Nord), sur l’A1 (Aire de Wancourt Est) ou encore sur l’A6 (station de Pouilly-en-Auxois, en Côte d’Or).

Et encore, les stations opérationnelles présentent pour certaines des prises défaillantes, à l’image de la prise T2 de l’aire de Wancourt Est ou de la prise CHAdeMO sur l’aire de Bosgouet Sud.

Une bien mauvaise nouvelle pour la communauté grandissante de propriétaires de véhicules électriques qui, compte-tenu des circonstances, pourraient presque pardonner la bien piètre opération de communication menée par le consortium IONITY au sujet de la nouvelle grille tarifaire qui devait intervenir au 1er février. Hélas, avec 30 aires opérationnelles en France, le maillage du réseau reste encore insuffisant.