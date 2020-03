Immatriculations : quand l’hydrogène a 10 ans de retard sur l’électrique

Avec 4 818 unités, le Hyundai NEXO est devenu en 2019 la voiture à hydrogène la plus vendue sur la planète

LE CHIFFRE DU JOUR - En 2019, les ventes de voitures à hydrogène (pile à combustible) ont pour la première fois dépassé les 7 500 unités dans le monde. Un chiffre qui correspond au nombre de voitures électriques (à batteries) mis en circulation en 2010. Une modeste performance liée en grande partie au succès rencontré par le Hyundai NEXO.



Il y a tout juste deux ans, la filière hydrogène mobilité célébrait le 6 500e véhicule à hydrogène en circulation sur la planète. En 2019, un total de 7 574 modèles de ce type ont été immatriculés. Contre 1,6 million de véhicules 100 % électriques (à batteries) immatriculés sur la même période. Une performance somme toute modeste qui correspond aux ventes de véhicules électriques réalisées … en 2010.

Hyundai NEXO : 4 818 ventes dans le monde

Comme le rappelle le site EV Sales, c’est le Hyundai NEXO - remplaçant du Tucson/ix35 FCEV - qui a tiré la croissance des ventes dans le monde, avec 4 818 unités immatriculés dans le monde. Première année pleine de commercialisation de ce SUV offrant 600 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP, le NEXO a surtout séduit le marché sud-coréen qui, à lui seul, a représenté 87 % des livraisons.

Le véhicule bénéficie des ambitions gouvernementales en matière de développement d’une société hydrogène et s’offre même le luxe de pulvériser le précédent record du marché détenu par la concurrente nippone Toyota Mirai.

Toyota Mirai : en attendant la seconde génération

Second véhicule à hydrogène du marché produit en série et lancé fin 2014 au Japon - près de deux ans après Hyundai et son ix35 FCEV -, la berline Mirai s’est écoulée à 2 407 exemplaires l’an passé.

Un chiffre décevant au regard des ambitions initiales du constructeur sur cette technologie mais qui devrait être dopé par l’arrivée dans le courant de cette année de la seconde génération présentée il y a quelques semaines en première européenne à Amsterdam (Pays-Bas).

Voiture à hydrogène : record du monde avec 778 km d’autonomie

Honda Clarity FCEV : priorité aux expérimentations

Sa concurrente Honda Clarity FCEV - déclinée outre-Atlantique en versions hybride rechargeable et 100 % électrique - arrive en troisième position de ce classement, avec seulement 349 immatriculations enregistrées. Malgré les qualités de son modèle, l’industriel de Tochigi a toujours martelé qu’il ne serait pas destiné à une production en grande série à court et moyen terme.

Et l’automne dernier, à l’occasion de la présentation de sa stratégie d’électrification pour l'Europe, Honda a annoncé vouloir donner la priorité à l’hybride et à l’électrique.

ESSAI VIDEO - Mercedes GLC F-Cell : le meilleur de la pile à combustible

Véhicules utilitaires et lourds : les relais de croissance

Dans les prochaines années, le marché sera dynamisé par le lancement de modèles à pile à combustible développés par Audi, BMW - sur la base de ses SUV X5 et X7 - et Mercedes-Benz via son GLC F-Cell.

Sur le segment des utilitaires légers (VUL), Renault présentait l’an passé les déclinaisons hydrogène de ses Kangoo et Master tandis que Isuzu concluait un partenariat stratégique avec Honda.

Enfin, le marché des véhicules lourds semble être le plus à même d’adopter rapidement des chaînes de traction à hydrogène. En Suisse, Hyundai va ainsi livrer 1 600 camions animés par cette technologie d’ici 2023 tandis que Toyota poursuit ses tests sur son bus à hydrogène.