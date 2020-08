Gamme électrique chez Hyundai, ambitions chinoises en Europe, ferry et bus électriques : l’essentiel de l’actu de ce lundi

Du lundi au vendredi à 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui lundi 24 août, le sud-coréen Hyundai crée la marque IONIQ dédiée à ses futurs modèles électriques, le chinois NIO lancera son premier modèle en Europe fin 2021, la Norvège équipe ses fjords d’un second ferry électrique et son principal aéroport de 8 bus à batteries.

IONIQ : afin de distinguer sa gamme conventionnelle de ses modèles électriques, Hyundai crée le label IONIQ. Issue du modèle éponyme décliné en versions électrique, hybride et hybride rechargeable, la nouvelle marque accueillera dès l’an prochain un SUV compact à batteries, version de série du concept 45 EV révélé lors de l’édition 2019 du salon de Francfort. Source : BreezCar (gamme IONIQ) et BreezCar (concept Hyundai 45 EV)

NIO : le jeune constructeur chinois de voitures électriques accélère la mise en œuvre de ses plans d'expansion en Europe. L’entreprise dont les modèles sont équipés d’un dispositif d’échange de batteries opère actuellement exclusivement dans l’ex-Empire du Milieu. Mais NIO vient d’annoncer par la voix de son PDG qu’ils seront proposés sur le Vieux Continent dès le second semestre 2021. Source : Electrive (stratégie européenne) et BreezCar (stations d’échange de batteries)

Tesla : quelques mois après avoir mis sur le marché la troisième génération de sa borne de recharge murale dotée d’une connexion WiFi, Tesla contacte outre-Atlantique les partenaires de son programme « Recharge à destination ». Objectifs principaux : les inciter à remplacer leurs Wallbox existantes et leur présenter la possibilité de facturer leurs clients. Explications. Source : BreezCar (Recharge à destination) et BreezCar (facturation Superchargeurs)

Lotus : propriété du chinois Zhejiang Geely Holding Group, la marque de supercars s’apprête à mettre en production la Lambda, à Wuhan, capitale de la province du Hubei. Le premier SUV de Lotus Cars sera commercialisée avec trois types d’énergie : l’essence, l’hybride et le 100 % électrique. Source : Gasgoo (mise en production)

Norvège : exploité par la compagnie norvégienne The Fjords, le ferry électrique « Legacy of the Fjords » peut accueillir jusqu’à 400 passagers et offre une autonomie de 55 km. Et grâce à une gigantesque batterie tampon associée à un dispositif à haute puissance, le plein d’énergie se limite à seulement 20 minutes. Source : BreezCar (Legacy of the Fjords) et BreezCar (ferries entre le Danemark et la Suède)

Akasol : malgré l'impact économique de la pandémie de COVID-19, le fabricant allemand de systèmes de batteries a enregistré une augmentation de 27,5 % de ses ventes au second trimestre par rapport aux trois premiers mois de cette année. Le chiffre d'affaires total du premier semestre progresse à 18,2 millions d'euros. Source : Akasol (progression des vente T2) et Electrive (pertes au T1)

MG 5 : dans un premier temps réservée au Royaume-Uni, la version européenne du Roewe Ei5 sera commercialisée au quatrième trimestre 2020 sous l’appellation MG 5. Au côté du SUV ZS, le modèle deviendra le premier break 100 % électrique du marché. Le tout agrémenté par une autonomie WLTP de 344 km. Source : BreezCar (break électrique au Royaume-Uni) et BreezCar (SUV électrique MG ZS)

Oslo : après les aéroports d’Amsterdam Schiphol ou de Bruxelles, celui d’Oslo accueille 8 bus électriques dont la commande a été passée l’an dernier au néerlandais VDL. Ces huit navettes « zéro émission » signent le début de l’électrification de l’ensemble de la flotte opéré par Avinor. D’ici 2026, l’ensemble des bus qui transportent les passagers entre les avions et les portes d’embarquement seront exclusivement animés par des chaînes de traction électrique. Source : Electrive (aéroport Avinor Oslo) et BreezCar (aéroport de Bruxelles)