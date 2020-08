Norvège : un second ferry électrique entre en service dans les Fjords

Avec sa batterie de 2000 kWh, le Legacy of the Fjords peut transporter 400 passagers et offre une autonomie électrique de 55 km

Exploité par la compagnie norvégienne The Fjords, le ferry électrique « Legacy of the Fjords » peut accueillir jusqu’à 400 passagers et offre une autonomie de 55 km. Et grâce à une gigantesque batterie tampon associée à un dispositif à haute puissance, le plein d’énergie se limite à seulement 20 minutes.



En matière de ferry intégralement propulsé par une chaîne de traction électrique, les premières initiatives européennes se sont concrétisées en Scandinavie : outre la mise en service fin 2018 de deux ferries destinés à relier la Suède au Danemark, les fjords norvégiens viennent d’accueillir un second navire « zéro émission ».

Batterie de 2 000 kWh

Véritable laboratoire mondial pour la voiture électrique - leurs ventes représentent plus de la moitié des immatriculations neuves depuis plusieurs années -, le pays qui accueille à Trondheim une usine de batteries Siemens dédiées aux secteurs maritime et offshore multiplie les initiatives afin de décarboner le transport au sein de ses fjords.

Après la mise en service du « Future of the Fjords » en 2018, la compagnie maritime locale The Fjords accueille un second navire baptisé « Legacy of the Fjords ». Les deux ferries partagent la même chaîne de traction, à savoir deux machines électriques développant chacune une puissance de 450 kW alimentées par une immense batterie d’une capacité de 2 000 kWh.

Recharge en 20 minutes

Long de 42 mètres, large de 15 mètres, les deux navires dont le design en forme de catamaran n’est pas sans rappeler celui de l’Opéra d’Oslo sont conçus pour accueillir jusqu’à 400 passagers et peuvent naviguer à une vitesse maximale de 16 nœuds (30 km/h). Le tout pour une autonomie de 55 km en conditions réelles d’exploitation.

Facturé 130 millions de couronnes norvégiennes (soit 12,2 millions d’euros au taux actuel), le navire qui dispose d’une coque en fibres de carbone a été construit par le chantier naval norvégien Brødrene Aa. Sillonnant dans les mêmes eaux entre Flåm (Aurlandsfjord) et Gudvangen (Nærøyfjord) que son frère jumeau, le « Legacy of the Fjords » peut faire le plein d’énergie en seulement 20 minutes via une station de charge flottante dotée d’une batterie tampon d’une capacité de 2 400 kWh.

Après la voiture, Renault investit dans le bateau électrique

L’avis de la rédaction

Avec un coût du kilowattheure (kWh) moyen fixé en 2019 à 156 dollars, le prix de la batterie d’une capacité totale de 2 000 kWh est estimé à 300 000 dollars environ (254 000 euros au taux actuel). Un premier surcoût associé à un second lié à l’accumulateur tampon destiné à la charge qui ne sera vraisemblablement pas compensé par des coûts d’exploitation inférieurs à un ferry thermique ou hybride diesel rechargeable.

Pour la Norvège dont les fjords ont été désignés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, le véritable enjeu se situe dans l’électrification totale de sa flotte de ferries d’ici 2026 et l’atteinte de son objectif de création d’une économie bas carbone avant 2050.

Sous nos latitudes, l’Association française pour le bateau électrique (AFBE) milite depuis 1994 pour l’émergence d’une filière en France.