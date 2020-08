MG 5 : le premier break électrique chinois défie Volkswagen

Avec son autonomie de 344 km et son volume de coffre généreux, le MG 5 partira dès la fin d’année à la conquête du marché britannique

MODÈLE À VENIR - Dans un premier temps réservée au Royaume-Uni, la version européenne du Roewe Ei5 sera commercialisée au quatrième trimestre 2020 sous l’appellation MG 5. Au côté du SUV ZS, le modèle deviendra le premier break 100 % électrique du marché. Le tout agrémenté par une autonomie WLTP de 344 km.



Pour les adeptes de breaks qui souhaitent franchir le pas de la motorisation électrique, la première offre du genre viendra de l’ex-Empire du Milieu. Plus précisément du constructeur MG, propriété depuis 2011 du groupe automobile chinois SAIC. Jusque-là, les familles devaient se contenter de SUV - à l’image du polyvalent Kia e-Niro et du très onéreux Tesla Model X - ou de grandes berlines du californien Tesla appartenant aux segments D et E.

Batterie de 52,5 kWh et autonomie de 344 km

D’ici la fin de l’année, le catalogue « zéro émission » de MG Motor s’enrichira d’un second modèle au Royaume-Uni, quelques mois seulement après le lancement du SUV compact ZS, également disponible en France au prix d’accès de 22 990 euros (bonus de 7 000 euros déduit).

Déjà commercialisé en Chine sous le badge Roewe Ei5, le MG 5 devrait embarquer une batterie Lithium-Ion de même capacité, soit 52,5 kWh. De quoi offrir une autonomie de 344 km sur le cycle mixte WLTP, proche des conditions réelles d’utilisation.

En matière de recharge, le constructeur n’a pas détaillé la puissance du chargeur embarqué, ni même le standard retenu pour la charge rapide. Pour rappel, le MG ZS qui accueille un accumulateur de 44,5 kWh a droit à un chargeur de 7 kW et est compatible avec le standard CCS (80 kW) déployé sur les stations IONITY.

Un prix d’appel d’environ 30 000 euros

Selon nos confrères britanniques du site Autocar, le break au format comparable à une Ford Focus SW (4,54 m de long, 1,82 m de large et 1,54 m de haut) sera animé par un bloc électrique plus puissant que son équivalent chinois (141 ch vs 114 ch), avec une vitesse de pointe bridée électroniquement à 150 km/h.

En matière de grille tarifaire, l’inflation devrait également être de mise, avec un premier prix qui grimpe de 16 700 euros environ en Chine à près de 28 400 euros au Royaume-Uni, déduction faite des aides à l’achat locales.

Désormais chinois, MG Motor revient en France avec un SUV électrique

L’avis de la rédaction

Avec un premier break dont le rapport prix-prestations sera probablement imbattable, MG Motor renforce astucieusement son offre électrique déjà composée du crossover compact ZS.

Combinant une autonomie WLTP de 344 km et un volume de coffre généreux (de 578 à 1 456 litres, banquette arrière rabattue), le MG 5 devance toute la concurrence européenne. À commencer par Volkswagen dont la version de série du concept ID Space Vizzion et ses 590 km de portée ne devrait être commercialisée qu’au second semestre 2021.

Reste maintenant à savoir si le constructeur chinois réussira à s’imposer, d’abord au Royaume-Uni où il bénéficie encore d’une certaine popularité, mais aussi dans le reste de l’Europe. En attendant, la filiale française poursuit ses essais à domicile. Dès le mois prochain, ce ne seront pas moins de 11 zones urbaines qui bénéficieront de ce service.

