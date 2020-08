Camions à hydrogène : la plus grande flotte de la planète rejoint la Suisse

LE CHIFFRE DU JOUR - Premier poids-lourd électrique dopé à l’hydrogène assemblé en série, le Hyundai XCIENT Fuel XCell rejoindra les flottes de plusieurs entreprises suisses en septembre. Offrant une autonomie d’environ 400 km sur un seul plein, les 50 premiers exemplaires seront complétés par 1 550 autres d’ici 2025.



La première flotte de poids-lourds à hydrogène s’apprête à être créée en Suisse, deux ans après son annonce lors de l’édition 2018 du salon IAA de Hanovre.

Les 10 premiers exemplaires du XCIENT Fuel Cell ont en effet été expédié par Hyundai depuis la Corée du Sud vers la Confédération. Dès cette année, 50 camions seront déployés. Et d’ici 2025, le cinquième groupe automobile mondial ambitionne d’y voir circuler un total de 1 600 unités.

Premier camion à hydrogène de série

Après avoir mis sur le marché la première voiture à hydrogène assemblée en série au monde - le ix35 FCEV a ainsi devancé la Mirai de Toyota -, Hyundai livrera en septembre son camion électrique dopé à l’hydrogène, le premier du genre à lui aussi être produit en série.

Offrant une autonomie d’environ 400 km - dans une configuration porteur 4x2 avec traction d’une remorque de 18 tonnes - grâce à ses 32,09 kg de dihydrogène stockés sous pression (350 bars) dans 7 grands réservoirs, le XCIENT transforme à bord ce gaz en électricité grâce à deux piles à combustible développant chacune une puissance de 90 kW.

Autonomie de 400 km et plein en 20 mn

Une électricité qui alimente à son tour un moteur électrique d’une puissance de 350 kW / 470 ch (3 400 Nm) fourni par l’équipementier allemand Siemens.

Selon la firme de Séoul, la technologie pile à combustible embarquée dans son poids-lourd est parfaitement adaptée aux secteurs de la logistique et du transport commercial. Et grâce à la coentreprise créée avec le suisse H2 Energy dont la mission est de commercialiser le véhicule et de mailler la Confédération d’un réseau de stations de remplissage, le temps de charge est inférieur à 20 minutes.

Hyundai : 17 véhicules utilitaires électriques ou à hydrogène d’ici 2025

Hydrogène vert et équation économique

Le choix de la Confédération helvétique dans le cadre du lancement du Hyundai XCIENT n’est pas anodin. D’abord en raison de l’exonération de la redevance sur le trafic des poids-lourds en Suisse (LSVA) dont bénéficient les véhicules « zéro émission ». Un avantage qui équilibre les coûts de transport par kilomètre d’un camion à pile à combustible par rapport à un camion diesel classique.

Le constructeur sud-coréen précise également que sa décision a été motivée par un mix énergétique faiblement carboné qui fait la part belle au renouvelable, en particulier à l’hydroélectricité qui représente près de 60 % de la production d’énergie totale. Avec environ 20 grammes d’équivalent CO₂ par kilowattheure (kWh), le mix est avec la Norvège et la Suède l’un des moins carbonés du continent.