Grâce à sa batterie sans cobalt, Tesla va économiser 4 000 dollars par véhicule

Moins coûteuses que leurs équivalents comportant du cobalt, les batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) devraient être montées dans les toutes prochaines semaines sur des Tesla Model 3 destinées à la Chine. Le leader mondial CATL fournira l’entreprise californienne qui devrait économiser jusqu’à 4 000 dollars par véhicule.



Tesla travaille depuis de nombreuses années à réduire la part du cobalt - un métal dont la volatilité des cours mondiaux impacte le coût de production des cellules - dans ses batteries. Dans quelques semaines, les Model 3 assemblées au sein de la Gigafactory de Shanghai (Chine) pourraient même être les premières à embarquer un accumulateur sans cobalt.

Batteries Lithium Fer Phosphate (LFP)

Selon des éléments diffusés par le gestionnaire d’actifs Green Globe International Inc, la filiale chinoise de l’entreprise californienne aurait signé un accord d’approvisionnement avec CATL, leader mondial de la production de cellules pour batteries.

Une information qui n’a pas encore officialisée par les deux parties mais qui confirmerait les rumeurs persistantes qui circulent depuis février dernier. Destinées exclusivement aux Model 3 chinoises, les cellules Lithium Fer Phosphate (LFP) devraient être livrées dès la fin du mois de juillet.

Batteries : pourquoi Tesla veut y réduire la part du Cobalt ?

Un coût inférieur de 25 % aux NCA et NCM

Exemptes de cobalt, ces dernières ont pour principal avantage d’avoir d’un coût inférieur d’environ 25 % aux piles Lithium traditionnelles (NCA et NCM). Selon des sources proches du dossier, le prix du kWh pourrait avoisiner les 80 dollars. Ce qui représenterait une économie substantielle de 3 000 à 4 000 dollars par véhicule.

Énergétiquement plus denses que celles développées par le compatriote BYD - toute sa gamme de véhicules électriques en est dotée -, les cellules LFP de CATL continueront à côtoyer les technologies NCA (Nickel, Cobalt et Oxyde d’Aluminium) montée sur la version Standard Plus et NCM (Nickel, Cobalt, Manganèse) sur la version à Grande Autonomie de la Model 3.

Deux types de cellules fournies par la coentreprise Tesla-Panasonic et par le partenaire sud-coréen LG Chem. De plus amples détails à ce sujet devraient être dévoilés le 22 septembre prochain, à Fremont (Californie), à l’occasion du Battery Day organisé par le constructeur.