Cure hybride chez Renault, renaissance électrique de MG Motor, Fiat 500e : l’essentiel de l’actu de ce lundi

Du lundi au vendredi vers 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui lundi 2 mars, Renault révèle les caractéristiques complètes de sa gamme E-Tech à motorisations hybride et hybride rechargeable, le constructeur sino-britannique MG Motor s’apprête à commercialiser un SUV électrique en France, les premières photos de la Fiat 500e fuitent sur la toile.

Renault E-Tech : sept ans après le lancement de la citadine ZOE devenue voiture électrique la plus vendue de France, Renault s’apprête à commercialiser les versions hybrides des Clio, Captur et Megane. Leur point commun : une chaîne de traction essence-électrique sans embrayage, gage d’un agrément de conduite et d’un rendement supérieurs à la technologie développée par Toyota, leader mondial de la double motorisation. Source : BreezCar (modèles hybrides) et BreezCar (offensive électrifiée)

Izivia : coup dur pour la mobilité électrique. À l’heure où tous les constructeurs tentent de mettre en avant leurs modèles à batterie, Izivia, le seul réseau public de charge rapide, annonce la fermeture de la plupart de ses bornes. Voyager en électrique avec autre chose qu’une Tesla va devenir très compliqué. Source : Challenges (fermeture 90 % du réseau) et BreezCar (mesures de sécurité)

MG Motor : près de vingt ans après s’être retiré du marché automobile français, le constructeur britannique MG Motor annonce sur sa page officielle Facebook son grand retour en France avec un modèle 100 % électrique. Une version « zéro émission » de son SUV ZS qui a obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP. Source : BreezCar (MG ZS EV) et BreezCar (citadine électrique)

Renault Clio E-Tech : l'arrivée de l'hybride chez Renault se concrétise avec l'ouverture des commandes de la Clio E-Tech, dotée d'une motorisation hybride de 140 ch. La variante E-Tech intègre directement la gamme classique, évitant le lancement via une série spéciale. On la retrouve dès le deuxième niveau de finition Zen, à partir de 22 600 euros. Source : Caradisiac (tarifs), BreezCar (analyse)

Toyota Yaris : révélée l’automne dernier dans sa version européenne, la nouvelle Toyota Yaris désormais commercialisée en France. Déclinée en 5 finitions richement dotées, la citadine assemblée dans le Nord n’est proposée qu’avec la seule motorisation hybride et la carrosserie 5 portes. Richement doté, l’entrée de gamme est facturée 20 950 euros. Source : BreezCar (tarifs Yaris Hybride) et BreezCar (présentation Yaris 4)

Fiat 500e : la Fiat 500e entièrement électrique devait faire ses débuts cette semaine au salon de Genève. Dans la confusion, des images du modèle ont fuité sur le web. Les clichés révèlent que la troisième génération est plus audacieuse et moins rétro que son prédécesseur. Les photos du toit entièrement rétractable sont particulièrement attrayantes. Source : Electrek (photos) et BreezCar (Fiat 500 et Panda Hybrides)

BMW 330e : chez BMW, outre la carrosserie berline, la Série 3 à chaîne de traction hybride rechargeable s’apprête à recevoir une nouvelle déclinaison. Disponible depuis l’été dernier dans sa seule version berline, le modèle allemand sera commercialisé dans les prochains mois avec une carrosserie break Touring. En prime sera disponible en option la transmission intégrale xDrive. Source : BreezCar (330e Touring) et BreezCar (essai BMW 330e)

Daimler : Markus Schäfer, le directeur du développement du groupe allemand, a récemment confié que le constructeur ne se concentre pas uniquement sur la mobilité électrique à batterie, mais aussi sur la pile à combustible. « Le véhicule électrique à batterie sera-t-il seul à rendre la conduite plus durable ? Non, la pile à combustible jouera également un rôle important » a-t-il ainsi expliqué. Source : FuelCellWorks (stratégie) et BreezCar (essai Mercedes GLC F-Cell)