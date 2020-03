Toyota Yaris Hybride (2020) : premier tarif fixé à 20 950 euros

TARIFS - Révélée l’automne dernier dans sa version européenne, la nouvelle Toyota Yaris est désormais commercialisée en France. Déclinée en 5 finitions richement dotées, la citadine assemblée dans le Nord n’est proposée qu’avec la seule motorisation hybride et la carrosserie 5 portes. Richement doté, l’entrée de gamme est facturée 20 950 euros.



Assemblée sur le site nordiste d’Onnaing Valenciennes (59), la quatrième génération de Yaris - première automobile à avoir décroché le label Origine France Garantie - est désormais commercialisée en France. Déclinée en 5 finitions, la citadine 5 portes - seule carrosserie proposée - n’est disponible dans l’Hexagone qu’avec la chaîne de traction hybride essence-électrique, en attendant la version sportive estampillée Gazoo Racing (GR).

Consommation en recul de 20 %

La concurrente des nouvelles Honda Jazz Hybrid et Renault Clio E-Tech est basée sur la nouvelle variante G1-B de la plateforme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture) et s’offre pour ses 20 ans un inédit 3 cylindres 1,5 l essence de 91 ch (120 Nm) à cycle Atkinson associé à un bloc électrique de 59 kW / 80 ch (111 Nm).

L’ensemble est piloté par une « boîte » à variation continue et développe une puissance cumulée de 115 ch (soit 15 % de plus que la précédente génération) pour une consommation en recul de 20 % sur le cycle mixte WLTP (à 4,8 l/100 km).

Toyota Yaris Hybride : l’heure de la maturité pour la quatrième génération

Une entrée de gamme richement dotée

En finition d’accès France, la nouvelle Yaris baptisée 114h est équipée de série la climatisation automatique, les feux et essuie-glaces automatiques, les feux de route automatiques, les feux de jour à LED, le système d'infodivertissement avec écran tactile de 7 pouces, la téléphonie en Bluetooth et la connectivité Apple CarPlay et Android Auto.

Mais aussi l’accès et le démarrage sans clé, le frein de parking électrique, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse avec reconnaissance des panneaux, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de franchissement de ligne, le détecteur de fatigue ou encore le freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid : 5 choses à savoir sur le SUV hybride rechargeable

Absence de malus et exonération partielle de TVS

Le second niveau de finition baptisé Design est facturé 1 500 euros de plus et inclus les jantes alliage de 16 pouces, les vitres arrière électrique, la caméra de recul, les feux antibrouillards, les projecteurs à LED ou encore les vitres arrière teintées. La finition Iconic ajoute la climatisation bi-zone, un écran central de 8 pouces, l’affichage tête-haute, la détection des angles morts, la sellerie en cuir gris clair, les sièges avant chauffants, les rétroviseurs rabattables électriquement ainsi que les jantes de 17 pouces.



Facturée au même prix, la finition Collection se distingue de l’Iconic avec sa carrosserie bi-ton et sa sellerie cuir/tissu noire. Le haut de gamme incarnée par l’édition limitée Première ajoute le toit panoramique, le système audio JBL à 8 haut-parleurs, le chargeur de smartphone par induction et l’éclairage d'ambiance.

Émettant 82 grammes de CO2 selon le cycle mixte WLTP, la Yaris Hybride ne souffre d’aucun malus et est exonérée pendant 3 ans de la taxe sur les véhicules de société (TVS). En revanche, pour bénéficier de la prime à la conversion de 1 500 euros, il faut être non imposable et être propriétaire d’un véhicule diesel dont la première mise en circulation est antérieure à 2006.

Finition Tarif France 20 950 euros Design 22 450 euros Iconic 24 950 euros Collection 24 950 euros Première 25 450 euros

Galerie de photos