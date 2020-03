BMW 330e xDrive : premier break hybride à traction intégrale

MODÈLE À VENIR - Chez BMW, outre la carrosserie berline, la Série 3 à chaîne de traction hybride rechargeable s’apprête à recevoir une nouvelle déclinaison. Disponible depuis l’été dernier dans sa seule version berline, le modèle allemand sera commercialisé dans les prochains mois avec une carrosserie break Touring. En prime sera disponible en option la transmission intégrale xDrive.





Dans le but de mettre en circulation plus de 1 million de véhicules électrifiés d’ici la fin 2021, BMW continue d’électrifier sa gamme existante. Pour sa Série 3, la marque allemande vient d’annoncer l’arrivée de la 330e dans une carrosserie break Touring, neuf mois après avoir lancé la version restylée de la berline l’été dernier.

Des versions qui sont toutes propulsées par une technologie hybride rechargeable combinant un moteur quatre cylindres essence de 2,0 litres développant 181 ch et un bloc électrique intégré à la transmission Steptronic à huit rapports qui ajoute 111 ch supplémentaires. Une configuration qui porte la puissance totale à 252 ch.





Autonomie électrique de 55 km

Une fonction XtraBoost rajoute encore 40 ch supplémentaires durant six secondes pour une puissance maximale atteignant désormais les 292 ch et 420 Nm de couple maximal. Et grâce à un pack batterie d’une capacité totale de 12 kWh, la BMW 330e est capable de proposer une autonomie de 55 km sur le cycle mixte WLTP en mode « zéro émission ». Quant à la consommation, elle est estimée à 1,7 l/100 km, ce qui équivaut à des émissions de CO 2 de seulement 39 g/km.



ESSAI - BMW 330e : l’hybride au défi d’une concurrence mieux armée

Avec l’arrivée de l’option xDrive, la familiale à l’hélice comptera désormais 4 versions, avec ou sans transmission intégrale. Cette combinaison permet au véhicule de gagner en performance. Pour la version Touring xDrive, l’exercice du 0 à 100 km/h est exécuté en 6,2 secondes avec une vitesse de pointe fixé à 214 km/h. Quant à la berline xDrive, le sprint sur le même exercice est réalisé en 5,8 secondes pour une vitesse de pointe de 224 km/h.

Galerie de photos