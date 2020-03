Renault E-Tech : tout savoir sur les Clio, Captur et Megane hybrides

NOUVEAUTÉS - Sept ans après le lancement de la citadine ZOE devenue voiture électrique la plus vendue de France, Renault s’apprête à commercialiser les versions hybrides des Clio, Captur et Megane. Leur point commun : une chaîne de traction essence-électrique sans embrayage, gage d’un agrément de conduite et d’un rendement supérieurs à la technologie développée par Toyota, leader mondial de la double motorisation.



D’ici la fin 2020, le constructeur de Boulogne-Billancourt lancera pas moins de 10 nouveautés électrifiées parmi lesquelles les variantes hybride classique de la Clio et hybride rechargeable des Captur puis Megane. Pour Renault, cette électrification à marche forcée répond à un double objectif : celui de réduire les émissions moyennes de CO2 de sa gamme - sous peine de devoir payer de lourdes amendes en Europe - et celui de proposer au marché une offre plus polyvalente que le tout électrique incarné par la ZOE et avant la fin de l’année par Twingo.

Trois modèles hybrides, un même groupe essence-électrique

Ambitieux sur le marché des véhicules à double motorisation, le Losange a développé un groupe motopropulseur commun aux trois modèles hybrides. Sous le capot prend ainsi place un 4 cylindres 1,6 l à double injection par cylindre associé à un filtre à particules. Un moteur essence auquel a été greffé une nouvelle boîte avec pignons mais sans synchroniseur dont le rendement est censé être supérieur à la technologie Hybrid Synergy Drive (HSD) du groupe Toyota.

Une boîte multimodes 6 vitesses - 4 en thermique et 2 en essence - à crabots sans embrayage dont les autres avantages résident dans l’absence de perte d’énergie habituellement constatée sur les boîtes à double embrayage EDC et d’effet moulinette sur les transmissions à variation continue. Deux blocs électriques viennent soutenir le moteur essence : un premier qui fait passer sa puissance via la boîte lorsque le thermique est déconnecté ; un second qui fait office d’alternateur en mode hybride, démarre le moteur essence et fait tourner les pignons de la boîte en stabilisant leur vitesse.

Un même groupe qui doit assurer aux trois modèles robustesse et économies, notamment en faisant l’impasse sur la courroie de distribution - remplacé par une chaîne -, sur la courroie accessoire, sur l’embrayage ou encore sur le démarreur. Outre la puissance des électromoteurs, la seule différence entre les versions hybrides et hybrides rechargeables réside dans la taille de la batterie et son système de charge.

Renault : pionnier sur l’électrique, suiveur sur l’hybride

Renault Clio E-Tech : à partir de 22 600 euros

Future concurrente des nouvelles Honda Jazz et Toyota Yaris exclusivement commercialisées sur le Vieux Continent avec une chaîne de traction essence-électrique, la Renault Clio 5 E-Tech sera livrée aux premiers clients en ce printemps. Sous le capot, le bloc essence 1,6 l développe 67 kW / 91 ch (144 Nm), le moteur électrique 36 kW / 49 ch (205 Nm) tandis que le générateur se contente de 15 kW / 20 ch (50 Nm).

L’ensemble développe une cavalerie de 103 kW / 140 ch et est alimenté par une batterie Lithium-Ion d’une capacité totale de 1,2 kWh (230 V) logée dans le double plancher du coffre. Ainsi dotée, la Clio 5 E-Tech se contente d’une consommation de 4,5 l / 100 km sur le cycle mixte WLTP - proche des conditions réelles d’utilisation - et d’émissions de CO2 équivalentes à 96 g/km.

D’un poids total de 1 287 kg - dont 38,5 kg de batteries -, la citadine assemblée sur le site turc de Bursa se targue de consommer 20 % de moins en ville que son homologue diesel et de pouvoir rouler 80 % du temps sur le seul mode électrique. Commercialisée à partir de 22 600 euros, la Clio E-Tech voit son réservoir de carburant être réduit de 3 litres par rapport aux motorisations essence (à 39 litres) et son coffre être amputé du double plancher par l’implantation de l’accumulateur.

Renault Clio e-Tech : la Toyota Yaris Hybride aura une concurrente en 2020

Renault Captur et Megane Estate E-Tech Plug-in Hybrid

Premier SUV urbain (segment B-SUV) à chaîne de traction hybride rechargeable, le Captur rejoindra ce printemps le Hyundai Kona - décliné en versions électrique et hybride - et le Peugeot e-2008 au rayon des petits crossovers électrifiés. Sans surprise, le Captur baptisé E-Tech Plug-in Hybrid reprend à l’identique le bloc essence 1,6 l de la Clio.

Parmi les évolutions : un moteur électrique dont la cavalerie passe à 49 kW / 67 ch (205 Nm), un générateur plus puissant (25 kW / 34 ch pour 50 Nm), une puissance totale qui culmine à 116 kW / 160 ch et surtout une batterie Lithium-Ion (400 V) logée sous la banquette arrière dont la capacité totale est de 9,8 kWh (capacité utile de 7,5 kWh). Une énergie embarquée qui permet au Captur et à la nouvelle Megane Estate - le break bénéficiera de la primeur de cette technologie d’ici la fin de l’été 2020 - de parcourir 50 km en mode électrique (jusqu’à 135 km/h) sur le cycle mixte WLTP. L’autonomie grimpe même à 65 km en ville sur le cycle WLTP City.

Au rayon des émissions et des consommations, le Captur se contente d’un appétit très théorique de 1,5 l/100 km pour 32 g de CO2/km contre 1,3 l et 30 g pour la Megane Estate, plus lourde (1 600 kg vs 1 565 kg dont 105 kg de batteries) mais plus aérodynamique que le SUV. Si le volume du coffre reste identique sur les deux modèles, le double plancher est dédié au rangement des câbles de charge. Dotés d’un chargeur embarqué de 3 kW, les Captur et Megane E-Tech Plug-in Hybrid font le plein de leur accumulateur en 5h sur une prise domestique ou en 3h sur une prise renforcée de type Legrand Green’up Access.

Renault Megane E-Tech : priorité au break pour l’hybride rechargeable

Caractéristiques techniques

Renaut Clio E-Tech Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid Renault Megane Estate E-Tech Plug-in Hybrid Moteur 1,6 l essence (couple) 67 kW / 91 ch (144 Nm) 67 kW / 91 ch (144 Nm) 67 kW / 91 ch (144 Nm) Moteur électrique (couple) 36 kW / 49 ch (205 Nm) 49 kW / 67 ch (205 Nm) 49 kW / 67 ch (205 Nm) Générateur (couple) 15 kW / 20 ch (50 Nm) 25 kW / 34 ch (50 Nm) 25 kW / 34 ch (50 Nm) Puissance totale (couple) 103 kW / 140 ch 116 kW / 160 ch 116 kW / 160 ch Capacité totale de la batterie (utile) 1,2 kWh 9,8 kWh (7,5 kWh) 9,8 kWh (7,5 kWh) Autonomie électrique mixte WLTP - 50 km 50 km Autonomie électrique ville WLTP - 65 km 65 km Vitesse maxi électrique - 135 km/h 135 km/h Puissance du chargeur embarqué - 3 kW 3 kW Temps de charge (prise domestique/renforcée) - 5h (3h) 5h (3h) Consommation mixte 4,5 l /100 km 1,5 l/100 km 1,3 l/100 km Émissions de CO2 96 g/km 32 g/km 30 g/km Volume du réservoir 39 l Volume du coffre 300 l 379 l 389 l Poids total 1 287 kg 1 565 kg 1 600 kg Poids de la batterie 38,5 kg 105 kg 105 kg

