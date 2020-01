Fiat 500 et Panda : avant l’électrique, les citadines adoptent l’hybride léger

NOUVEAUTÉS - Commercialisées en France dans les prochaines semaines, les déclinaisons essence-électrique des Fiat 500 et Panda constituent les premiers modèles électrifiés de la gamme. Objectifs principaux de cette greffe : réduire de 20 à 30 % les émissions de CO2 tout en améliorant l’agrément de conduite. Explications.



Si Renault commercialisera la version 100 % électrique de sa citadine Twingo d’ici l’été, Fiat électrifie à petite dose ses 500 et Panda. Alors que le constructeur transalpin présentera en mars prochain, au salon de Genève, la déclinaison « zéro émission » de son pot de yaourt dont la mise en production est attendue pour la fin 2020, les deux modèles du segment A adoptent une hybridation légère.

Mode « zéro émission » jusqu’à 30 km/h

Près de quatre ans après le lancement de la technologie SHVS par Suzuki en Europe, Fiat révèle les caractéristiques de ses 500 et Panda Hybrid. À cette occasion, le bloc essence 1,2 l est abandonné au profit d’un 3 cylindres 1 l de 70 ch associé à un alternodémarreur alimenté par une batterie Lithium-Ion de 12 V.

Le petit moteur électrique permet notamment de récupérer l’énergie cinétique au freinage ou lors des phases de décélération, de la stocker dans l’accumulateur puis de la réinjecter dans le réseau du véhicule lorsque le moteur thermique est coupé (vitesse maxi de 30 km/h). Autre avantage : le redémarrage du bloc thermique se fait sans vibration en mode Stop & Start.

Fiat 500 et Panda : des versions électriques pour 2020 et 2023

Réduction de 20 à 30 % des émissions de CO2

Les deux modèles sont dotés d’une boîte manuelle à six vitesses qui « vise à améliorer l'économie de carburant (…) en-dehors de la ville » et abaisse le groupe motopropulseur de 45 mm. Fiat estime que cette modification permet aux 500 et Panda Hybrid d’ « être plus agiles sur la route, grâce au centre de gravité situé plus bas ».

Ces nouveautés seront respectivement commercialisées en février (500) et en mars (Panda) à des tarifs encore inconnus. D’abord disponibles en série limitée Launch Edition, elles bénéficieront du badge Hybrid apposé sur le coffre arrière, du logo H sur les montants des portes ainsi que d’une peinture verte spécifique. Cerise sur le gâteau, la firme de Turin estime que la consommation sera réduite de 20 à 30 % grâce à sa technologie.

