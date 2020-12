Audi Q3 45 TFSI e : une hybride rechargeable, deux carrosseries

NOUVEAUTÉS - Disponible en versions classique et « coupé » Sportback, la déclinaison hybride rechargeable de l’Audi Q3 sera commercialisée en France début 2021. Au programme : une autonomie électrique de 51 km, une puissance cumulée de 245 ch et une fiscalité attractive. Gare aux BMW X1 xDrive 25e, Mercedes GLA 250e et autres Volvo XC40 Recharge T5 !



Engagé dans un ambitieux programme de réduction de ses émissions globales de CO2, Audi poursuit ses efforts d’électrification. Alors que le constructeur allemand ne disposait que de deux modèles hybrides rechargeables en 2018 - la compacte A3 Sportback e-tron et le SUV Q7 e-tron quattro -, il disposera d’ici quelques mois de 8 modèles à chaînes de traction essence-électrique.

Après la nouvelle A3, l’A6, l’A7 Sportback, l’A8, le Q5 et le Q7, c’est au tour des Q3 et Q8 de bénéficier du label TFSI e. Et d’ici 2025, la firme aux anneaux entrelacés comptera pas moins de 30 nouvelles déclinaisons électrifiées dont 20 versions 100 % électriques. Ensemble, ces nouveautés à faibles émissions de CO2 devront représenter environ un tiers des ventes mondiales de la marque premium, propriété du groupe Volkswagen.

Puissance totale de 245 ch

Dernière nouveauté en date : l’Audi Q3 dont les carrosseries classique et « coupé » Sportback adoptent la chaîne de traction récemment étrennée par la nouvelle A3 45 TFSI e. Sous le capot, la combinaison désormais largement diffusée au sein du groupe entre un 4 cylindres 1,4 l essence turbo de 110 kW / 150 ch (250 Nm) et un électromoteur de 85 kW / 114 ch (330 Nm).

Piloté par une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 6 rapports (DSG6), l’ensemble développe une puissance cumulée de 180 kW / 245 ch pour un couple maxi de 400 Nm. Une cavalerie musclée offrant un 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et une vitesse maxi limitée électroniquement à 210 km/h. Un bridage qui concerne également la vitesse en mode tout électrique (140 km/h).

Autonomie électrique de 51 km

Le groupe motopropulseur est alimenté par une batterie Lithium-Ion installée sous la banquette arrière et dont la capacité totale de 13 kWh autorise une autonomie « zéro émission » de 51 km sur le cycle mixte WLTP et de 50 km sur la carrosserie Sportback. Rechargeable en 3h45 sur une borne de recharge publique ou une Wallbox résidentielle grâce à son chargeur embarqué de 3 kW, l’accumulateur peut également faire le plein d’énergie sur une prise domestique (5h30).

Concurrent direct des BMW X1 et X2 xDrive 25e, Mercedes GLA 250e, Range Rover Evoque PHEV et autres Volvo XC40 Recharge T5 sur le segment des SUV compacts premiums à chaînes de traction électrifiées, le Q3 se différencie de la gamme conventionnelle grâce à son badge 45 TFSI e apposé sur la malle arrière et à sa trappe de charge installée sur l’aile avant gauche. Par rapport aux versions diesel et essence, sa garde au sol a par ailleurs été rehaussée de 10 mm en raison de l’ajout d’un carter destiné à protéger la batterie.

L’avis de la rédaction

Commercialisé en Europe dans le courant du premier trimestre 2021, l’Audi Q3 45 TFSI e reprend la chaîne inaugurée par les Volkswagen Golf GTE et Tiguan eHybrid ainsi que par la nouvelle Audi A3. Disponible en versions classique et coupé, le SUV compact devrait essentiellement séduire les professionnels et les flottes d’entreprises grâce à son bonus « écologique » de 2 000 euros et à sa probable exonération totale (et à vie) de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

En attendant les chiffres définitifs concernant ses consommations normalisées et émissions de CO2, le Q3 électrifié a déjà un prix outre-Rhin où il disponible à la commande à partir de 46 000 euros (47 400 euros pour le Sportback). Sachant qu’en France, les véhicules de la marque sont mieux dotés - et donc plus onéreux de 2 000 à 3 000 euros à finitions équivalentes -, les acheteurs qui souhaiteront bénéficier du bonus devront vraisemblablement se contenter d’une version d’accès, sans trop piocher dans la liste des équipements optionnels.

