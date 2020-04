Land Rover Evoque et Discovery Sport P300e : l’hybride rechargeable généralisé

Les Land Rover Evoque et Discovery Sport adoptent une motorisation hybride rechargeable qui réduit les émissions de CO2 à 66 g/km

NOUVEAUTÉS - Deux ans après l’électrification du Range Rover et du Range Sport, le constructeur britannique greffe une chaîne de traction hybride rechargeable sur les « petits » Evoque et Discovery Sport. Au programme : des émissions contenues, une fiscalité attractive pour les entreprises et une grille tarifaire à la hauteur de la puissance totale qui culmine à 309 ch.



Dans un contexte marqué par le durcissement des normes d’émissions de CO2 - notamment en Europe dans le cadre de la réglementation CAFE - et par un recul des ventes mondiales - à 508 659 unités, en recul de 12,1 % - lors de son dernier exercice fiscal, le groupe Jaguar Land Rover (JLR) électrifie progressivement l’ensemble de sa gamme, contraint et forcé.

Plateforme commune et puissance maxi de 309 ch

D’abord avec le Range et le Range Sport P400e il y a deux ans puis, en ce printemps, avec les petits-frères Evoque et Discovery Sport P300e qui sont désormais tous déclinés dans une version essence-électrique à batterie rechargeable sur une source d’énergie externe.

Les deux derniers modèles qui reposent sur la plateforme PTA et pèsent plus de 2,1 tonnes adoptent un 3 cylindres 1,5 l turbo essence de 200 ch posé sur le train avant associé à un bloc électrique de 80 kW / 109 ch installé sur l’essieu arrière, le tout alimenté par une batterie Lithium-Ion d’une capacité totale de 15 kWh (12,2 kWh utiles) et piloté par une inédite boîte de vitesses automatiques à 8 rapports fournie par l’équipementier ZF. L’ensemble développe une puissance cumulée de 309 ch pour un couple maxi fixé à 540 Nm.

ESSAI – Range Rover Sport P400e : quand le luxe rencontre l’hybride

Jusqu’à 66 km d’autonomie électrique

Grâce à l’ajout dans le plancher de cet accumulateur d’un poids de 124 kg et du downsizing du bloc 2.0 l maison, les émissions de CO2 sont contenues à respectivement 32 et 36 g/km pour l’Evoque et le Discovery Sport P300e. De quoi assurer aux professionnels une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de ne souffrir d’aucun malus « écologique ».

Offrant trois modes de conduite - Hybrid automatique, Electric et Save pour maintenir le niveau de charge de la batterie, le mode Recharge via le moteur thermique n’ayant pas été retenu -, les deux SUV sont dotés d’une autonomie « zéro émission » respective de 66 et 62 km.

Limité à 7 kW, le chargeur embarqué permet de faire le plein d’énergie en 2h12 sur une borne de recharge résidentielle ou publique de même puissance. Il est associé à un dispositif de charge rapide au standard CCS (prise Combo 2 et courant continu) limité à 32 kW offrant la possibilité de recharger 10 à 80 % de la batterie en seulement 30 minutes sur une borne compatible.

Land Rover : basée sur le Range, sa première électrique sortira en 2021

Tarifs : à partir de 52 700 euros

Même si les deux modèles seront majoritairement employés par leurs propriétaires sur des routes carrossables, Land Rover assure qu’ils disposeront de capacités tout-terrain équivalentes aux versions thermiques grâce à une transmission intégrale électrique (sans arbre mécanique reliant les deux essieux) assuré par l’électromoteur du train arrière.

Uniquement disponible en version 5 places en raison de l’implantation de la batterie, le Discovery Sport P300e est le moins cher des deux avec un prix d’accès fixé à 52 700 euros contre 54 950 euros pour l’Evoque P300e. À titre de comparaison, les concurrents directs de ce dernier - certes moins puissants - sont plus accessibles : les BMW X1 xDrive25e et Volvo XC40 T5 sont en effet commercialisés à un tarif respectif de 46 500 et 54 000 euros. Premières livraisons attendues l’automne prochain.

