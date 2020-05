Audi A6 Avant : le break de chasse adopte l’hybride rechargeable

NOUVEAUTÉ - Après avoir doté sa berline A6 d’une motorisation hybride rechargeable 55 TSFI e, Audi vient d’équiper la version break Avant de la même chaîne de traction. Un groupe d’une puissance cumulée de 367 ch pour une autonomie en mode électrique supérieure à 50 km.





L’an dernier, à l’occasion du salon de Genève, Audi présentait toute une famille de véhicules hybrides rechargeables équipés de sa nouvelle chaîne de traction TFSI e quattro. Une famille composée des modèles A7 Sportback, A8, Q5 et A6 dans sa variante berline et dont le break Avant vient d’être révélé.

La version break du modèle est ainsi animée par la même mécanique qui équipe déjà la berline. Baptisé Audi A6 Avant 55 TSFI e quattro, le break de chasse dispose donc d’un quatre cylindres essence de 252 ch couplé à un bloc électrique de 105 kW qui sera intégré à la boîte de vitesse S tronic à 7 rapports. L’ensemble offre une puissance cumulée de 367 ch ainsi qu'une transmission intégrale conventionnelle (par arbre mécanique). De quoi atteindre sans difficulté la vitesse maxi bridée à 250 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.





Autonomie électrique de 51 km et exonération de la TVS

Quant à l’autonomie en mode « zéro émission », elle est de de 51 kilomètres (vitesse maxi de 135 km/h) sur le cycle d’homologation mixte WLTP grâce à l’utilisation d’une batterie lithium-ion d’une capacité totale de 14,1 kWh. Un accumulateur qui se recharge en 2h30 grâce au chargeur embarqué de 7,4 kW sur une Wallbox résidentielle ou publique, ou en 6 heures sur une prise domestique classique. Installée à l’arrière du véhicule, celle-ci réduit le volume du coffre passant de 565 à seulement 405 litres.



Audi : retour en force de l’hybride rechargeable dès 2019

Concernant la consommation, comptez sur le même cycle comprise une moyenne comprise entre 17,6 à 18,1 kWh aux 100 km en mode électrique et entre 1,9 et 2,1 litres en hybride. Les émissions de CO2 sont quant à elles limitées à 44 g/km, de quoi assurer aux professionnels une exonération totale de la TVS. En termes de prix, la version d’accès est facturée 72 000 euros outre-Rhin et devrait avoisiner les 75 000 euros en France. Le carnet de commandes y sera d’ailleurs ouvert dans quelques semaines.

