Volkswagen Golf GTE : 5 choses à savoir sur l’hybride rechargeable

Première voiture hybride rechargeable du constructeur lancée en 2014, la Volkswagen Golf GTE se renouvelle à l’occasion de la huitième génération de la compacte et s’offre même une version « édulcorée » plus axée sur le confort. Le tout agrémenté par une autonomie électrique en nette hausse, par un bonus et une exonération totale de la TVS en France.

1. Premier hybride rechargeable signé VW

Présentée en septembre 2014 à la presse européenne à Zurich (Suisse), la Golf GTE animée par une double motorisation essence-électrique a longtemps caracolé en tête des ventes de modèles Plug-in Hybrid dans l’Hexagone. Tandis que sa cousine Audi A3 e-tron animée par la même chaîne de traction a très tôt reçu le soutien du Q7 e-tron Quattro, la compacte de Wolfsburg aura dû attendre 2020 pour voir arriver les déclinaisons eHybrid rechargeables des Tiguan et Arteon.

2. eHybrid vs GTE : 204 ch vs 245 ch

Dès son lancement, la huitième génération de la Golf est disponible avec une motorisation hybride léger 48 V baptisée eTSI essence de 110 kW/150 ch. Une offre à faibles émissions de CO2 renforcée cet automne par deux variantes essence-électrique rechargeables sur une source d’énergie externe.

Sous le capot, les Golf eHybrid et GTE partagent le même bloc essence 1,4 l TSI ainsi que la boîte de vitesses automatique DSG à 6 rapports et à double embrayage. En revanche, la puissance cumulée des deux sources d’énergies culmine à 245 ch pour la sportive GTE contre 204 ch pour l’eHybrid, plus orientée confort.

3. Une nouvelle GTE plus performante

La première mouture de la Volkswagen Golf GTE se distinguait de ses sœurs GTI et GTD par des étriers de freins bleus, un liseré bleu reliant les deux optiques avant et, surtout, par des crosses à LED diurnes intégrées au bouclier avant. Sur la nouvelle génération, les étriers deviennent rouges tandis les crosses ont été abandonnées au profit de 5 spots LED intégrés en lieu et place des antibrouillards traditionnels.

Autres changements : la double canule d’échappement disparaît, un liseré à LED - façon ID3 - relie les deux optiques avant et la trappe de charge est désormais installée sur l’aile avant gauche. Côté performances, la compacte allemande exécute le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes (vs 7,4 s sur l’eHybrid) et sa vitesse de pointe est bridée à 225 km/h (vs 220 km/h). Soit 0,5 s de mieux que la précédente version.

4. Jusqu’à 80 km d’autonomie électrique

Implantée sous le plancher du coffre arrière, la batterie Lithium-Ion voit sa capacité énergétique croître de 50 %, passant de 8,8 kWh sur la septième génération à 13 kWh sur l’actuelle. Résultat : l’autonomie en mode « zéro émission » grimpe à 80 km pour l’eHybrid (62 km sur la GTE) sur le cycle mixte WLTP proche des conditions réelles d’utilisation.

En revanche, pas de changement quant au chargeur embarqué, dont la puissance est plafonnée comme sur la nouvelle Passat GTE à 3 kW. De quoi limiter le temps de charge complet sur une Wallbox résidentielle à 3h45, contre près de 5h sur une prise de courant domestique.

Volkswagen Golf GTE : deux hybrides rechargeables, sinon rien !

5. Éligible au bonus de 2 000 euros

Commercialisées depuis peu en Allemagne à des tarifs respectifs de 39 781 euros et 41 667 euros (incluant une TVA à 16 %), les Golf eHybrid et GTE bénéficieront en France d’un bonus « écologique » de 2 000 euros réservé aux modèles hybrides rechargeables. Et grâce à leurs émissions de CO2 contenues entre 28 et 31 grammes pour la première (fonction de la monte pneumatique) et à 38 grammes pour la seconde, elles sont totalement exonérées de la taxe sur les voitures de société (TVS).

Galerie de photos