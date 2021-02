Toulouse : une première station de charge multimodale

INFRASTRUCTURE - La première station de charge multimodale capable de faire le plein d’énergie de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables vient d’être mise en service à Toulouse par l’opérateur néerlandais Allego.



Comment réconcilier les propriétaires de véhicules électriques et ceux de modèles hybrides rechargeables qui souhaitent recharger tout ou partie de leurs batteries dans l’espace public ? Si le réseau Belib’ déployé à Paris offrait à tous types de véhicules - du deux-roues à l’utilitaire - et à tous types de technologies rechargeables la possibilité de faire le plein d’énergie sur ses stations multimodales, l’opérateur Allego ambitionne de décliner le concept partout en Europe.

Charge accélérée et à haute puissance

Composée de deux bornes à haute puissance au standard CCS (150 kW DC), de deux bornes rapides aux formats CHAdeMO et CCS (50 kW DC) et de deux bornes accélérées (22 kW AC) dotées d’un total de quatre prises, la première station française de l’entreprise néerlandaise a été mise en service il y a quelques semaines sur le parking du centre commercial Galerie Espaces Fenouillet, près de Toulouse, plus de 5 mois après la pose de la première borne.

Dans le détail, les points de charge sont compatibles avec toutes les générations de Renault ZOE (22 kW AC), avec les électriques et hybrides rechargeables équipées du standard nippon CHAdeMO (Nissan LEAF et e-NV200, Mitsubishi Outlander PHEV, triplette Citroën C-Zero/Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iON), de la gamme EQ de Mercedes-Benz (Classe A, EQV, eSprinter, …) et, plus globalement, de l’ensemble des modèles à batteries rechargeables du marché.

Dense infrastructure de charge publique à Toulouse

Située dans le secteur Parking Nord, entre les voies 14 et 15, en face des magasins Gemo et Boulanger, cette station multimodale sera complétée par quatre autres hubs qui seront installés sur les parkings relais des principales stations de métro de Toulouse Métropole (Balma Gramont, Basso Cambo, Borderouge). Fin août 2020, l’entreprise propriété du fonds d’investissement Meridiam annonçait en effet avoir remporté l’Appel à Initiatives Privées (AIP) lancé par Tisséo Collectivités, l’autorité organisatrice des mobilités de l’agglomération.

Allego : le spécialiste néerlandais de la charge racheté par un fonds français

Une nouvelle infrastructure complémentaire aux 48 bornes déployées par Révéo à l’échelle de la métropole. Financées et exploitées par Allego, les quatre stations toulousaines seront installées dans le cadre du programme européen Mega-E financé par la Commission dont l’objectif principal est de déployer un réseau de hubs de recharge dans les principales aires urbaines du continent. L’opérateur ambitionne de déployer 320 stations de ce type à travers une vingtaine de pays.

Galerie de photos