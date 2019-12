Insolite : des voitures électriques bloquent une station-service

Pour marquer les esprits et sensibiliser les automobilistes quant au blocage des bornes de recharge par des véhicules thermiques, un club de propriétaires de véhicules électriques a symboliquement bloqué une station essence en Croatie. Une façon originale de faire entendre leur cause, avec le risque d’alimenter un peu plus le discours anti-voiture électrique.



Qui, parmi les conducteurs de véhicules à batteries rechargeables, n’a jamais été confronté à un « squattage » - ou « ICEing » en anglais, en référence au moteur à combustion interne (Internal Combustion Engine) - d’une place de parking dédiée à la recharge par un ou plusieurs véhicules thermiques ? Voire par des modèles électriques ou hybrides rechargeables, branchés ou non, stationnés depuis des heures.

Sensibiliser les automobilistes

Un comportement sanctionné en France par une amende forfaitaire de 135 euros, la mise en fourrière du véhicule du contrevenant et qui a conduit tel pickup à la fourrière en Allemagne ou tel autre être déplacé par un propriétaire de Tesla Model X furieux de le voir stationné sur des places destinées aux Superchargeurs.

En Croatie, un club local de propriétaires de véhicules électriques rassemblant des Tesla Model 3 et S, Hyundai Kona Electric, BMW i3, Volkswagen e-up et e-Golf ou encore Nissan LEAF ont entrepris de bloquer pendant quelques minutes une station-service.

6 minutes de blocage

Baptisée « La vengeance de la voiture électrique », en référence au documentaire réalisé par Chris Paine, cette action a été commentée par l’un des protagonistes au travers d’une vidéo diffusée sur le réseau Facebook :

« Voilà à quoi cela ressemble lorsque vous n'avez pas d'autre solution pour souligner le problème du blocage des bornes de recharge pour les véhicules électriques que de bloquer la station-service avec des véhicules électriques. L’action a duré 6 minutes et ce n'était pas notre intention de harceler qui que ce soit, mais de souligner le fait que les véhicules électriques sont bien présents et que leur impact sur la société est positif. »