Bornes de recharge : le premier comparateur de prix est né !

Destinée aux conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables, l’application ChargePrice permet de facilement comparer les tarifs pratiqués par différents opérateurs sur les bornes de recharge. Gratuit, le service à forte valeur ajoutée facilitera à l’avenir la charge dans le domaine public. Et, accessoirement, vous fera réaliser de substantielles économies. Explications.



Pour le conducteur d’une voiture électrique qui souhaite préparer un trajet qui nécessitera une ou plusieurs recharges intermédiaires, celui-ci disposait jusqu’il y a peu de deux outils indispensables : ChargeMap pour localiser les bornes - mais aussi connaître les tarifs et les appréciations des utilisateurs - ainsi que ABRP (A Better Route Planner). Une application qui, en fonction du véhicule et de différents paramètres (vitesse, température extérieure, nombre de passagers, …), planifie automatiquement les trajets et les arrêts recharge.

Objectif : vous faire réaliser des économies

Depuis peu, un troisième outil leur est devenu tout aussi indispensable : ChargePrice. Pour le moment uniquement disponible sur le web, l’application créée en 2019 par une équipe franco-autrichienne - son PDG n’est autre que Quentin Ducreux Lerebours, transfuge de l’allemand Plugsurfing et actuel directeur des opérations de la start-up varoise Electric 55 Charging - ambitionne de faciliter l’accès aux infrastructures.

Comment ? En sélectionnant la marque et le modèle de voiture, le ou les forfaits souscrits auprès d’un ou plusieurs opérateurs (tels que ChargeMap, Shell Recharge / NewMotion ou encore Freshmile), du pourcentage de batterie à charger ou encore le créneau horaire, ChargePrice liste l’ensemble des tarifs proposés sur un point de charge par différents opérateurs.

Et le bénéfice est immédiat : en sélectionnant la station balnéaire du Lavandou (Var), le plein d’énergie (de 20 à 80 %) en journée d’une Renault ZOE ZE 50 est fixé à 7,59 euros chez Freshmile et grimpe à 16,40 euros chez le concurrent Izivia (ex Sodetrel, filiale d’EDF). Le constat est identique sur la station de charge à haute puissance de l’aire de Montélimar (A7) où les tarifs oscillent entre 38,93 euros chez Get Charge (Alpiq) et 52,88 euros chez Free2Move (PSA) pour un Hyundai Kona 64 kWh (de 10 à 80 %).

NewMotion : son badge donne accès à 100 000 bornes de recharge en Europe

L’avis de la rédaction

En amont de l’achat d’un modèle électrique, les non-initiés peinent souvent à cerner tous les enjeux de la recharge de leur futur véhicule. À l’image de ce couple qui, mal conseillé, a découvert branché sur une station IONITY que sa nouvelle Renault ZOE était dépourvue du dispositif de charge rapide au standard CCS. Et ne pouvait donc pas faire le plein d’énergie en 40 minutes (de 30 à 80 %).

Après l’achat, pour celles et ceux ne souhaitant pas seulement employer leur véhicule pour des trajets domicile-travail, l’accès à des informations fiables concernant les infrastructures de charge publiques deviendra rapidement une priorité. Habitués à faire le plein de leur batterie à un tarif bas (2 euros les 100 km en moyenne), ces derniers seront conquis par l’application ChargePrice.

Si cette dernière est pour le moment cantonnée au seul web et que la liste des pays concernés par le comparateur se limite à l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse, la France et le Benelux, elle a tout de même le grand mérite de simplifier les longs trajets en électrique ou tout simplement la charge dans le domaine public. Et d’offrir de la transparence dans un marché qui en a bien besoin pour faire taire les détracteurs de la mobilité « zéro émission ».