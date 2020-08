Bornes de recharge : Foncia accompagne ses 45 000 copropriétés

INFRASTRUCTURE - Afin de faciliter l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques dans les quelque 45 000 copropriétés en gestion, le groupe Foncia a décidé de leur proposer des solutions clés en main à coût maîtrisés, avec ou sans investissement. Explications.



Avec 9 967 nouvelles immatriculations enregistrées en France le mois dernier - soit une hausse de 323 % sur un an et une part de marché de 5,5 % toutes énergies confondues -, la voiture électrique connaît un succès grandissant dans le pays. Le durcissement des restrictions de circulation à l’image des Zones à Faibles Émissions (ZFE) associé à l’élargissement de l’offre en concessions et aux généreuses aides à l’achat ne sont pas étrangers à cet engouement.

Droit à la prise et Syndic de copropriété

Afin d’accompagner les nouveaux entrants sur le marché de la mobilité électrique, et notamment ceux résidant dans les immeubles collectifs des centres-villes, quelques acteurs parmi lesquels Borne Recharge Service (BRS) ou encore Park'n Plug facilitent depuis de nombreuses années l’accès au droit à la prise.

Concrètement, si le syndic de copropriété ne formule aucune opposition quant au projet, le locataire - avec l’accord du propriétaire du logement - ou le propriétaire lui-même peut faire appel à un installateur pour équiper à ses frais sa place de parking d’une Wallbox.

En vertu de l'article 57 de la loi du 12 juillet 2010, les syndics de copropriétaires doivent par ailleurs systématiquement aborder l'opportunité d'installer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables lors de l'assemblée générale annuelle. La décision requiert alors la majorité simple des participants.

Bornes de recharge électrique : quelles aides à l’installation ?

Avec ou sans investissement

Considéré comme l’un des principaux administrateurs de biens dans l’Hexagone, le groupe Foncia au travers de ses 550 agences a donc décidé de proposer aux copropriétés des solutions clés en main facilitant l'installation de bornes de recharge à coûts maîtrisés.

Pour aller plus loin que le simple droit à la prise qui contingente le nombre de véhicules rechargés, l’entreprise propose des solutions évolutives, avec ou sans investissement, au gré du nombre de véhicules électriques au sein d'une copropriété. Pour ce faire, cinq acteurs nationaux ont été référencés : Bornes Solutions by OCEA Smart Building, Park'n Plug, Waat, Zephyre et Zeplug. Tous proposent des offres avantageuses sur le prix de la borne, l'installation ou sur les abonnements.

Jusqu’à 600 euros d’aides

Une solution d'installation de bornes rechargeables adaptée à chaque copropriété va progressivement être proposée sur tout le territoire et soumise au vote des assemblées générales, prioritairement dans les grandes villes où la demande sera la plus forte.

En prime, les clients bénéficieront jusqu’à 300 euros de crédit d’impôt au titre du CITE et jusqu’à 600 euros pour un point de charge collectif à usage individuel (plafonné à hauteur de 50 % des coûts de fourniture et d’installation) dans le cadre du programme Advenir.