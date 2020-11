Autoroutes : la France va accueillir de nouvelles stations de charge rapide

INFRASTRUCTURE - Pionnier dans le déploiement de stations de charge rapide et à haute puissance à destination des voitures électriques, Fastned s’apprête à poser un pied en France. Le groupe autoroutier APRR vient en effet de sélectionner le néerlandais pour la construction et l’exploitation de 9 nouvelles stations.



Au sein de l’écosystème de la charge rapide (jusqu’à 50 kW) et à haute puissance (jusqu’à 350 kW), Fastned tient une place à part. D’abord par son mode de financement. Basée à Amsterdam, l’entreprise a ainsi fait appel à l’épargne de ses clients pour déployer son réseau aisément reconnaissable grâce à ses arches dorées et ses ombrières photovoltaïques. Autre particularité de l’opérateur né en 2012 : start-up concentrée sur son dynamique marché domestique, la société a pris le virage de l’internationalisation en investissant la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne et, plus récemment, la Suisse.

Autoroutes A5, A6, A31, A36 et A39 concernées

Dernier exemple de cet appétit de croissance à l’étranger : suite à un appel d’offres public l’opérateur a été sélectionné par le réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), filiale du groupe Eiffage, pour construire et exploiter sur une durée de 14 ans de nouvelles stations de charge.

Exclusivement alimentées par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables - à l’instar du réseau CORRI-DOOR désormais réduit à peau de chagrin -, les futures bornes dont les caractéristiques n’ont pas encore été révélées - à l’exception du type de prise au standard CCS - seront déployées sur les aires suivantes :

Aire de Jonchets Grande Paroisse (A5) Direction SUD (Station TOTAL)

Aire de Jonchets les Récompenses (A5) Direction NORD (Station SHELL)

Aire de Dracé (A6) Direction SUD (Station TOTAL)

Aire de Gevrey Ouest (A31) Direction SUD (Station ESSO)

Aire d'Écot (A36) Double SENS (Station AVIA)

Aire du Pont Val de Saône (A39) Direction NORD (Station BP)

Aire du Pont Chêne d'Argent (A39) Direction SUD (Station BP)

Aire de Achères Ouest (A6) Direction SUD (Station LECLERC)

Aire de Saint-Ambreuil (A6) Direction NORD (Station BP)

Jusqu’à 16 véhicules rechargés simultanément

Au total, 9 aires sont concernées par cette nouvelle infrastructure dont les premières bornes devraient sortir de terre dans le courant de 2021. Complémentaire au réseau IONITY, elle pourra recharger simultanément jusqu’à 16 véhicules électriques qui, en fonction de leurs caractéristiques, pourront récupérer « jusqu’à 300 km d’autonomie en 15 minutes ».

Si les deux parties attendent encore le feu vert du ministère des Transports pour démarrer la construction, elles ont précisé que toutes les stations seront dotées d’une borne tristandard permettant notamment aux propriétaires de Nissan LEAF et e-NV200 (CHAdeMO) ou de Renault ZOE (première et deuxième génération) de faire le plein d’énergie, se conformant ainsi à la réglementation française.

Pays-Bas : la révolution des bornes de recharge rapide

L’avis de la rédaction

Pure player dans le secteur de la charge rapide, Fastned a conquis ses utilisateurs grâce à des stations dotées de multiples points de charge et à la qualité de son service. Implanté dans 5 pays européens, l’opérateur qui, au premier semestre 2018, délivrait déjà 1 GWh d’électricité à ses clients s’attaque à la France.

Seule sur son marché durant plusieurs années, l’entreprise fondée par Michiel Langezaa et Bart Lubbers a vu débarquer de nouveaux entrants parmi lesquels le réseau déployé par le consortium IONITY et ceux des pétroliers dont le français Total. Pour se différencier face à la concurrence, elle pourra compter sur une disponibilité élevée de son service et un tarif attractif.

Reste maintenant à connaître le coût de ce service dans l’Hexagone. Ailleurs sur le continent, l’opérateur facture 0,59 euro le kWh délivré. Un tarif sans engagement et sans abonnement. En étant membre Gold, le prix tombe à 0,35 euro. À titre de comparaison, IONITY facture 0,79 euro le kWh - ou la minute en France - dans les mêmes conditions tandis que Volkswagen, membre fondateur du consortium, exige seulement 0,30 euro la minute via son abonnement We Charge Plus (9,90 euros/mois). Tesla, qui n’a jamais considéré ses Superchargeurs comme des centres de profit, n’exige que 0,30 euro le kWh d’énergie à ses utilisateurs (sans abonnement).