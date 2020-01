Rallye Dakar : un camion hybride de 1000 ch au départ de l'édition 2020

Plus performant que ses équivalents thermiques, le camion hybride diesel-électrique développe une puissance cumulée de 1 000 ch

VIDÉO - Seul véhicule à motorisation électrifiée de cette édition 2020 du Rallye Dakar qui a pris son départ hier à Djeddah (Arabie Saoudite), le camion hybride diesel-électrique de la team Riwald-Dakar a été développé par MKR Technology et l’équipementier ZF. Le véhicule développe une puissance cumulée de 1 000 ch et offre de meilleures performances que ses équivalents thermiques.



En 2017, le buggy électrique Accima EcoPowered finissait 53e au classement du Rallye Dakar. Une performance liée en partie à sa grande batterie d’une capacité de 150 kWh, à son autonomie de 200 km en conditions réelles de roulage, aux deux camions à assistance destinés à faire le plein d’énergie grâce aux générateurs alimentés en biogasoil mais aussi, et surtout, à la persévérance de son équipage.

Jusqu’à 150 kW de puissance supplémentaire

Trois ans plus tard, ce n’est plus en Amérique latine où le célèbre rallye a officié durant 10 ans mais en Arabie Saoudite que la nouvelle édition a pris le départ hier, dimanche 5 janvier, à Djeddah, la seconde ville du pays. Dans le cadre de son programme Vision 2030 destiné à diversifier son économie, le royaume multiplie depuis plusieurs années les initiatives dans le domaine sportif. Régulièrement pointée du doigt pour ne pas respecter les droits de l’homme, Riyad a pourtant remporté l’appel d’offres auprès de l’organisateur ASO.

Une édition renouvelée qui voit cette année participer un seul véhicule à motorisation électrifiée. Basé sur un Renault C640, le camion hybride de l’équipe Riwald-Dakar a été codéveloppé par MKR Technology et l’équipementier allemand ZF. Pour l’occasion, la transmission accueille un moteur électrique qui fournit une puissance continue supplémentaire de 80 kW, avec une puissance de crête de 150 kW et un couple de 1 400 Nm.

Une transmission hybride destinée aux véhicules spéciaux

Le moteur asynchrone est alimenté par une batterie de 400 volts (capacité non révélée) et tourne à 13 000 tours par minute. La difficulté par ZF a été d’adapter cette spécificité aux 2 700 tours du moteur diesel de 735 kW. Pour ce faire, un nouveau rapport de transmission a été développé à cet effet. De plus, l'électronique de puissance ainsi que l'unité de commande hybride ont été spécialement programmées pour le Rallye Dakar.



« Les conditions extrêmes du Dakar - beaucoup de sable et de terrains accidentés - nous offrent une occasion unique et incroyable de soumettre notre transmission hybride à l'épreuve de tests très exigeants », explique Ralf Boss, directeur des systèmes de véhicules spéciaux chez ZF. Le fournisseur estime par ailleurs que la transmission testée en conditions réelles pourrait être déployée sur des véhicules spéciaux à l’avenir. Lors des premiers essais, la team a été particulièrement séduite par les performances du véhicule, le camion hybride étant plus rapide de quelques secondes que les véhicules équivalents à motorisation thermique.