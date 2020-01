Mercedes eEconic : un camion électrique pour la collecte des déchets

MODÈLE À VENIR - Après l’eActros et le Fuso eCanter, Mercedes-Benz Trucks développe la version électrique du camion Econic. Destiné aux municipalités, ce nouveau modèle à batteries qui sera produit en série courant 2022 offrira environ 100 km d’autonomie et sera prioritairement destiné au ramassage des ordures ménagères.



En voilà une excellente nouvelle pour la ville suisse de Bâle qui ambitionne d’électrifier la majeure partie de sa flotte de camions poubelle : Mercedes-Benz Trucks vient d’annoncer développer une version électrique de son Econic HD dont l’assemblage en série est programmé pour 2022.

Configuration 6x2 pour le ramassage des ordures

Destiné aux municipalités, l’eEconic sera d’abord proposé dans une configuration 6x2 et prioritairement transformé en véhicule de collecte des déchets ménagers. Si la firme de Stuttgart n’a pas encore révélé les spécifications techniques de son futur modèle qui sera testé dès l’an prochain par les premiers clients en conditions réelles d’exploitation, le petit-frère du eActros devrait offrir une autonomie d’environ 100 km.

Selon le constructeur, « les camions électriques à batterie sont très bien adaptés à une utilisation urbaine dans la gestion des déchets en raison des itinéraires quotidiens relativement courts et planifiables jusqu'à 100 kilomètres avec une forte proportion d'arrêts et de départs dans le trafic. »

Daimler : le plus grand constructeur de camions prend le virage de l’électrique

Sur la voie d’une gamme totalement électrique

Le Mercedes eEconic disposera d’une cabine en partie basse avec un pare-brise panoramique et une porte passager vitrée offrant au conducteur un contact visuel direct avec les usagers de la route vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Autre spécificité : l’ensemble de l’équipage monte et descend du véhicule en utilisant seulement deux marches sur le côté opposé à la circulation.

À sa sortie, le modèle viendra compléter la gamme « zéro émission » de la division Daimler Trucks & Bus déjà composée par l’eActros, les Freightliner eM2 et eCascadia ainsi que le Fuso eCanter. D’ici la fin de la décennie, l’entreprise mettra sur le marché son premier véhicule à hydrogène. Et en 2039, son ambition est de ne proposer que des modèles neutres en carbone.