Fin du thermique au Royaume-Uni, forte progression des ventes électriques en Allemagne : l’essentiel de l’actu de ce vendredi

Du lundi au vendredi vers 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui vendredi 7 février, le Royaume-Uni avance à 2035 l’interdiction de la vente de véhicules thermiques, les ventes de véhicules électriques progressent fortement en Allemagne, le poids-lourd à hydrogène Nikola Tre sera produit en Europe à compter de 2023.

Royaume-Uni : le gouvernement britannique avance de 5 ans son objectif d’interdire la vente de nouveaux véhicules diesel et essence sur son territoire. En 2035, seuls les modèles électriques et à hydrogène (pile à combustible) pourront encore être immatriculés. Au même moment, le logisticien DPD réalise une commande record de 300 utilitaires électriques Nissan e-NV200. Source : BreezCar (interdiction) et BreezCar (Nissan e-NV200)

Allemagne : si le marché hexagonal de la voiture électrique a connu une forte croissance en janvier, les ventes ont également fortement progressé outre-Rhin. Le mois dernier, un total de 7 492 modèles « zéro émission » ont été mis à la route chez nos voisins. La citadine Renault ZOE arrive en tête (1 798 unités), suivie par la compacte Volkswagen e-Golf (1 120), le SUV Audi e-tron (572) et des citadines BMW i3 (551) et Volkswagen e-up! (463). Source : E-Mobilität (immatriculations Allemagne) et BreezCar (immatriculations France)

Peugeot 3008 : en janvier, plus de 3 700 voitures hybrides rechargeables ont été immatriculées en France. Les modèles essence-électrique du groupe PSA se taillent la part du lion, avec un total de 2 074 unités. Sur un an, le marché fait plus que tripler. Source : BreezCar (immatriculations) et BreezCar (gamme Peugeot HYBRID)

Lexus UX 300e : premier modèle 100 % électrique, l’UX 300e qui partage sa chaîne de traction avec le Toyota C-HR/IZOA Electric fera ses premiers pas européens en mars, au salon de Genève. Animé par un électromoteur de 204 ch, le crossover compact embarque une batterie d’une capacité totale de 54,3 kWh offrant une autonomie mixte WLTP d’environ 300 km. Source : Carscoops (salon de Genève), Breezcar (caractéristiques) et Auto Plus (autonomie WLTP)

Batteries Tesla : Tesla modifie ses conditions d’utilisation et met fin à l’un de ses plus précieux avantages clients. Le constructeur californien de voitures électriques met ainsi un terme à la garantie de huit ans kilométrage illimité sur la batterie et le groupe motopropulseur des Tesla Model S et X. Désormais, celle-ci se limitera à 240 000 km. Source : BreezCar (garantie batterie) et BreezCar (1 million de km pour une Model S)

Tesla Model Y : en avance sur son calendrier initial, Tesla annonce de bonnes nouvelles pour les clients qui ont précommandé un exemplaire du SUV électrique. L’entreprise d’Elon Musk vient en effet d’indiquer que la production du Model Y a démarré le mois dernier et que les premières livraisons clients sont programmées en mars. Source : BreezCar (livraisons) et InsideEVs (autonomie)

Maserati Ghibli : filiale du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) qui entend proposer de nombreux modèles électrifiés d’ici 2022, Maserati s’apprête à mettre un pied sur le marché de la voiture essence-électrique. Le constructeur italien confirme en effet que la présentation d’une version hybride rechargeable de sa Ghibli sera réalisée en avril prochain, à l’occasion du salon de Pékin. Source : BreezCar (Ghibli Plug-in Hybrid) et BreezCar (stratégie d’électrification)

Nikola Tre : développé sur la base de l’Iveco S-Way, le Nikola Tre sera assemblé au sein de l’usine allemande d’Ulm (Bade-Wurtemberg) où la production de sa déclinaison hydrogène (pile à combustible) devrait débuter dans le courant de 2023. Source : H2 Mobile (production) et BreezCar (Nikola en Europe)