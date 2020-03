Janvier 2020 : le Peugeot 3008, n°1 des hybrides rechargeables

En janvier, le Peugeot 3008 HYBRID et HYBRID4 se hisse en tête des meilleures ventes de voitures hybrides rechargeables

IMMATRICULATIONS - En janvier, plus de 3 700 voitures hybrides rechargeables ont été immatriculées en France. Les modèles essence-électrique du groupe PSA se taillent la part du lion, avec un total de 2 074 unités. Sur un an, le marché fait plus que tripler.



Sur un marché automobile global en net recul (- 13,4 % à 134 230 voitures particulières), les modèles électrifiés gagnent en popularité sous les effets combinés des nouvelles normes en matière d’émissions de CO2 et de l’élargissement de l’offre dans les concessions. Si l’électrique a représenté en janvier 8,2 % du marché du neuf avec 10 952 mises à la route, l’hybride progresse avec une part de 11,4 % et 15 247 ventes.

PSA : 55 % du marché hybride rechargeable

Parmi les ventes essence-électrique, l’hybride rechargeable progresse fortement, passant de 1 147 mises à la route en janvier 2019 (0,7 % du marché) à 3 734 immatriculations (2,8 %) un an plus tard.

Une croissance tirée par l’offensive Plug-in Hybrid du groupe PSA dont les différents modèles représentent au total 2 074 mises à la route, soit une part de marché de 55 %. Des immatriculations probablement stratégiques destinées aux concessions pour faire faire valoir et tester la technologie auprès des clients.

VIDEO - Peugeot présente ses 3008 et 508 HYBRID / HYBRID4

Peugeot 3008 et 508 : numéros 1 et 3 du marché

Disponible en deux (HYBRID) et quatre roues motrices (HYBRID4), le Peugeot 3008 arrive en tête des ventes, avec 884 unités. Le crossover compact est suivi par le cousin DS7 Crossback E-Tense (551), la familiale Peugeot 508 (478), le grand SUV Porsche Cayenne S E Hybrid (220) et le Volvo XC60 T8 (200).

L’Opel Grandland X HYBRID (161), le petit crossover Mini Countryman S E ALL4 (132), le Mitsubishi Outlander PHEV (119), le Range Rover P400e (110) et le BMW X5 (107) ferment la marche de ce TOP 10 des meilleures immatriculations de ce mois de janvier 2020.

Gageons que le classement risque d’être bouleversé au fil des mois, notamment avec le lancement de l’offensive E-Tech Plug-in Hybrid du groupe Renault (Captur puis Megane).