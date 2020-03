Royaume-Uni : clap de fin pour le thermique en 2035 … 5 ans avant la France

Le gouvernement britannique avance de 5 ans son objectif d’interdire la vente de nouveaux véhicules diesel et essence sur son territoire. En 2035, seuls les modèles électriques et à hydrogène (pile à combustible) pourront encore être immatriculés. Même les hybrides et hybrides rechargeables neufs ne seront plus vendus par les concessions. En France, cette interdiction a été fixée à 2040.



Annoncée par le gouvernement de Theresa May en juillet 2017, l’interdiction d’ici 2040 de la vente de véhicules neufs animés par des motorisations diesel ou essence fait partie intégrante de la stratégie « Road to Zero » élaborée par le Royaume-Uni et dont l’ambition est de voir les émissions de CO2 du parc roulant britannique être réduite à peau de chagrin d’ici 2050.

"Road to Zero" : réduire drastiquement les émissions de CO2

Une annonce suivie par une levée de boucliers orchestrée par les industriels, par la mise en œuvre d’importants investissements mais aussi par un débat portant sur l’interdiction faite aux voitures hybrides et hybrides rechargeables. Des modèles qui, depuis l’automne 2018, ne bénéficient plus d’aucune aide à l’achat et dont les propriétaires doivent désormais s’acquitter du péage urbain de la capitale Londres.

Des restrictions et un calendrier qui, selon les experts, ne permettront pas d’atteindre les objectifs du pays en matière de neutralité carbone à l’horizon 2050. Certains conseillers gouvernementaux vont encore plus loin en recommandant à l’exécutif d’interdire la vente des véhicules thermiques et hybrides dès 2030.

Parmi les principales motivations de ces experts : réduire de façon progressive d’ici le milieu du siècle la part des véhicules thermiques, et donc abaisser sur 15 ou 20 ans les émissions de CO2 du parc automobile outre-Manche.

Royaume-Uni : 1 voiture sur 10 vendue est désormais électrique ou hybride

L’électrique en 2019 : une part de marché à 1,6 %

Révélée par plusieurs médias britanniques, la modification du calendrier par le gouvernement est intervenue quelques heures seulement après la conférence de presse tenue par le Premier ministre Boris Johnson qui a officialisé la tenue de la 26e édition de la COP qui se tiendra à Glasgow (Ecosse), du 9 au 19 novembre 2020.

L'année dernière, un total de 37 850 voitures 100 % électriques ont été vendues au Royaume-Uni, soit une augmentation de 144 % par rapport à 2018. Cependant, leur part de marché ne représente que 1,6 % du total des nouvelles immatriculations du pays. À titre de comparaison, 1 498 640 modèles essence (64,8 % du marché) et 583 488 diesel (25,2 %) ont été mis à la route en 2019.