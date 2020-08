Allemagne : Amazon installe des bornes de recharge dans ses centres

INFRASTRUCTURE - Outre-Rhin, l’entreprise américaine dote ses centres de distribution d’une véritable infrastructure de charge dédiée aux utilitaires électriques conduits par les livreurs partenaires. Après les centres de Bochum et de Munich, c’est au tour de celui installé à Essen de déployer 340 bornes.



Le géant du commerce en ligne est sur tous les fronts du marché de la mobilité électrique : déploiement de véhicules utilitaires à batteries en Allemagne, partenariat avec Audi et Kia pour l’installation de Wallbox au domicile des clients, montée au capital de la start-up Rivian Automotive spécialisée dans le pickup électrique ou encore électrification massive de sa flotte en Inde.

340 bornes de recharge pour le centre d’Essen

Désormais, la firme de Seattle s’attaque à la recharge de sa flotte de livraison. Outre-Rhin, l’entreprise a ainsi récemment annoncé avoir équipé son centre de distribution situé à Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ouest du pays) de 340 bornes destinées aux 150 utilitaires électriques qui assurent la livraison dans la région.

Le contrat pour cette nouvelle infrastructure a été attribué à la société LUEG GmbH, qui propose la location des véhicules, la gestion et la réparation des sinistres, la location des places de parking et l'infrastructure de charge sur le site. Martijn Storm, porte-parole de la direction générale de Fahrzeug-Werke LUEG AG, décrit cette approche comme « l'un des modèles d’affaires les plus innovants et les plus prometteurs » proposé par le groupe.

Électrification de la flotte de livraison

« Nous sommes heureux d'étendre notre coopération avec BaseCamp - un programme qui donne aux petites et moyennes entreprises de livraison à Essen l'accès à une solution clé en main à grande échelle en fournissant des véhicules et des services », a pour sa part déclaré Robert Viegers, directeur d'Amazon Logistics en Allemagne, faisant également référence aux 100 000 camionnettes de livraison électriques qu'Amazon a commandées à Rivian.

En janvier dernier, Amazon annonçait que 60 points de charge avaient été installés dans le centre de distribution Munich-Daglfing. Une infrastructure destinée à faire le plein d’énergie des 40 StreetScooters et 10 Mercedes eVito déployés en Bavière. En ce qui concerne le site d’Essen, la société de Jeff Bezos n’a pour l’heure fait aucune mention des modèles qui seront utilisés.