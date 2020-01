Inde : Amazon veut déployer 100 000 véhicules électriques d’ici 2030

LE CHIFFRE DU JOUR - D’ici 2025, le géant du commerce en ligne Amazon veut déployer 10 000 véhicules électriques pour livrer ses clients dans les principales villes indiennes. Cinq ans plus tard, la flotte sera décuplée. Objectif : répondre aux ambitions du concurrent Flipkart dans le domaine mais aussi à l’objectif du gouvernement d’interdire la vente de véhicules thermiques d’ici 2030.



Après avoir vu de nombreuses villes électrifier leurs flottes de bus, annoncer la fin de la commercialisation des véhicules thermiques neufs en 2030, parier sur une immense usine de production de batteries et développer de façon exponentielle le marché du deux-roues à batteries - attisant l’appétit des acteurs occidentaux, dont l’équipementier R. Bosch -, l’Inde trace sa voie en matière de mobilité électrique. Y compris dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre.

10 000 trois et quatre roues électriques d’ici 2025

Alors que le géant du commerce en ligne Amazon se contente pour le moment d’expérimenter à petite échelle des flottes de véhicules utilitaires électriques en Europe, sa division indienne vient d’annoncer par voie de communiqué vouloir déployer 10 000 véhicules électriques d’ici 2025 dans ce pays qui compte 1,4 milliard d’habitants.

« La flotte (…) qui comprendra des véhicules à trois et quatre roues a été conçue et fabriquée par des équipementiers indiens » précise la firme de Seattle. Dès cette année, ces véhicules seront exploités dans plus de 20 villes du pays, notamment à Dehli, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune ou encore Nagpur.

1 milliard de dollars pour les petites entreprises

Une annonce qui intervient quelques jours seulement après que l’entreprise fondée par Jeff Bezos a promis un investissement d’un montant d’un milliard de dollars en Inde pour favoriser la numérisation des petites et moyennes entreprises ainsi que la création d’un million d’emplois d’ici 2025.

Une promesse moquée par Piyush Goyal, ministre du Commerce, estimant que l’entreprise ne « rendait pas service » au pays - faisant écho à la campagne anti-trust menée par la Confédération des commerçants indiens (CAIT) -, tout en se demandant comment le mastodonte pouvait survivre à des pertes colossales.

Voiture électrique : le pétrolier Indian Oil se lance dans la production de batteries

Riposte à son concurrent Flipkart

Fin juin 2019, le leader du commerce électronique en Inde, Flipkart - propriété du géant américain de la distribution Walmart -, déclarait son intention de remplacer près de 40 % de sa flotte d’utilitaires légers par des véhicules électriques, et ce avant la fin 2020.

Riposte « zéro émission » à son concurrent, l’annonce d’Amazon répond aussi à l’ambition du gouvernement d’interdire la vente de véhicules thermiques d’ici 2030, restriction dont le principal objectif est de réduire la pollution atmosphérique dans les principales villes du pays.