Volvo Trucks : une gamme totalement électrifiée d’ici 2022

Le constructeur suédois proposera d’ici la fin 2021 l’ensemble de sa gamme de camions dans des variantes 100 % électriques. Après les FL et FE Electric déjà produits en série, l’Europe accueillera des déclinaisons à batteries des Volvo FH, FM et FMX. La production en série est programmée pour 2022.



Alors en discussion avec le sud-coréen Samsung SDI dans le cadre du développement de nouveaux accumulateurs Lithium-Ion destinés à ses futurs poids-lourds, Volvo Trucks martelait en novembre 2017 que ses équipes se concentraient quasi exclusivement sur les chaînes de traction à batteries. Des groupes motopropulseurs destinés à ses bus et camions électriques.

L’occasion pour Claes Nilsson, alors président de la firme de Göteborg, de détailler sa stratégie en matière d’électrification, précisant que si la pile à combustible (hydrogène) - une technologie déjà déployée par Hyundai Motor en Suisse - restait une option intéressante dans la course à la décarbonisation des transports, ce seront probablement les batteries qui s’imposeront dans le futur et deviendront le standard pour une majorité de constructeurs.

5 modèles de camions électriques en 2022

Trois ans plus tard, Volvo Trucks produit en série deux poids-lourds « zéro émission » - le FL Electric et le FE Electric -, a noué une alliance avec Samsung SDI afin de sécuriser ses approvisionnements en accumulateurs et, plus récemment, a annoncé que l’ensemble de sa gamme sera électrifié d’ici la fin 2021.

Le catalogue du constructeur proposera ainsi des véhicules au PTAC oscillant entre 16 et 44 tonnes destinés à la logistique, à la gestion des déchets, au transport régional ou encore à la construction urbaine.





L’entreprise teste actuellement les modèles de camions électriques Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX. Les véhicules disposeront d’un PTAC maximal de 44 tonnes et, selon la configuration de la batterie, offriront jusqu'à 300 km d’autonomie. Les ventes de la gamme électrique débuteront l'année prochaine tandis que la production en série est programmée pour 2022.

Volvo FL : un premier camion électrique « Made in France »

Camion à hydrogène avec Daimler Trucks

« En augmentant rapidement le nombre de camions à propulsion électrique, nous voulons aider nos clients et leurs clients à atteindre leurs objectifs de développement durable », a déclaré Roger Alm, le nouveau président de Volvo Trucks. « Nous sommes déterminés à continuer à ouvrir la voie à un avenir durable pour notre industrie. »

Et ce dernier de poursuivre : « Nos châssis sont conçus pour être indépendants de la chaîne de traction employée. Nos clients peuvent choisir d'acheter plusieurs camions Volvo du même modèle, la seule différence étant que certains sont électriques et d'autres fonctionnent au gaz ou au diesel. »

Selon le suédois, un camion électrique « long-courrier » fait également partie intégrante de cette nouvelle stratégie, véhicule dont la mise sur le marché est attendue dans le courant de la décennie. Vraisemblablement, Volvo proposera deux variantes électriques, la première à batteries, la seconde à pile à combustible. Une technologie développée dans le cadre d’une coopération récemment officialisée avec Daimler Trucks. À propos d’hydrogène, le propriétaire de Renault Trucks et de Mack Trucks semble donc désormais plus pragmatique.