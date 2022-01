Tesla : le Castorama allemand va installer 600 Superchargeurs

LE CHIFFRE DU JOUR – La chaîne d’hypermarchés spécialisée dans le bricolage Globus Baumarkt vient de signer un accord avec Tesla. D’ici 2025, chacun de ses 51 magasins bénéficiera d’au moins 12 Superchargeurs. Une aubaine pour le constructeur de voitures électriques qui ambitionne de tripler le nombre de ses bornes en Europe d’ici trois ans.



En matière d’infrastructure de charge pour véhicules électriques, nos voisins allemands ont pris une longueur d’avance. À commencer par le déploiement de bornes haute puissance (100 kW et plus) sur les aires d’autoroute par le pétrolier ARAL mais aussi l’énergéticien EnBW qui a inauguré il y a quelques semaines l’ouverture de son second HyperCharger à Kamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Les parkings des enseignes de distribution ne sont pas en reste, avec l’ensemble des 53 magasins IKEA du pays dotés de bornes rapides ainsi que les ambitieux programmes d’équipements des chaînes Kaufland, Lidl et Aldi Süd.

Au moins 12 Superchargeurs par magasin

Désormais, c’est au tour de l’enseigne de bricolage Globus d’annoncer avoir conclu un partenariat avec le texan Tesla afin de déployer pas moins de 600 Superchargeurs auprès de ses 51 magasins disséminés sur l’ensemble du territoire allemand.

Également présente en République tchèque, en Russie et au Luxembourg, l’entreprise dont le siège est implanté à Völklingen (Sarre) nouait dès décembre 2020 un premier partenariat avec l’énergéticien Pfalzwerke – premier fournisseur d’électricité du Land de Palatinat – destiné à équiper ses hypermarchés et filiales de quelque 90 bornes haute puissance et près de 200 bornes accélérées (22 kW AC) destinées aux modèles électriques et hybrides rechargeables.

Le nouvel accord signé avec Tesla doit permettre d’ici trois ans à chacun des 51 magasins de bricolage détenus par le groupe en Allemagne de se voir doter d’une infrastructure d’au moins 12 bornes, installées et exploitées par Tesla. Une première infrastructure de ce type a été déployée dès 2020 sur le parking de l’enseigne orangée à Gensingen (Rhénanie-Palatinat), avec pas moins de 22 Superchargeurs déployés par Tesla.

Allemagne : les ventes de Renault ZOE désormais supérieures à Clio

Attirer des clients dans ses restaurants

Pour le constructeur né en 2003 au cœur de la Silicon Valley qui, au fil des ans, s’est hissé à la première place des ventes de voitures électriques en Europe et dont la Gigafactory de Berlin (Brandebourg) vient de produire les premiers exemplaires de son SUV Model Y, ce partenariat lui permet d’assouvir sa soif d’ouverture de nouvelles stations de charge haute puissance sur le continent. Une infrastructure qui, à terme, devrait être accessible à toutes les marques, à l’image des premières expérimentations menées aux Pays-Bas depuis le 1er novembre dernier.

Pour Globus Baumarkt, ce nouveau service devra offrir aux clients locaux mais aussi aux voyageurs longue distance une vraie valeur ajoutée en matière de recharge haute puissance, lors de leurs achats ou de leurs visites du restaurant où les bornes devront être installées au plus près. Une stratégie qui rejoint celle de Tesla dont l’ambition est de tripler dans les trois ans le nombre de Superchargeurs en Europe.