Allemagne : les ventes de Renault ZOE désormais supérieures à Clio

En 2020, les ventes de la citadine électrique Renault ZOE ont été supérieures à celles des Clio, Captur et Twingo en Allemagne

INSOLITE - En 2020, la citadine électrique Renault ZOE s’est écoulée à 30 391 exemplaires en Allemagne. Un chiffre encore jamais atteint par le constructeur français, qui voit son bestseller devancer les Clio, Captur et Twingo dans le classement des meilleures ventes de l’année.



Des prémisses de janvier 2020 à la confirmation de la tendance onze mois plus tard : la citadine électrique ZOE devient le bestseller de la marque au Losange, se hissant à la neuvième position des voitures particulières (VP) préférées des Français. Outre-Rhin où le constructeur réalise moins d’immatriculations - toutes motorisations confondues -, le signal du marché adressé au secteur est encore plus spectaculaire.

Numéro 1 des ventes électriques

En effet, le véhicule assemblé sur le site de Flins (Yvelines) est devenu sur l’ensemble de l’année 2020 le modèle Renault le plus vendu chez nos voisins. Devant les Clio (environ 23 000 mises à la route de janvier à novembre), Captur (21 000) et Twingo (16 000). Sur les douze mois, la ZOE s’est ainsi vendue à 30 381 exemplaires. À titre de comparaison, le modèle s’est écoulé à 37 409 unités l’an passé en France.

Numéro 1 des ventes de voitures électriques de part et d’autre du Rhin, celle qui a rejoint le marché à l’automne 2012 avec près d’un an de retard offre à l’industriel de Boulogne-Billancourt un nouveau record de ventes. L’occasion pour Uwe Hochgeschurtz, le patron de la filiale allemande, de souligner qu’il s’est vendu autant de ZOE en une seule année que lors les six années précédentes.

Premier marché européen pour l’électrique

Avec 194 169 mises à la route enregistrées en 2020, l’Allemagne reste le premier marché européen pour la voiture électrique. Entre les généreuses primes à l’achat versées par l’État et les constructeurs et une dense infrastructure de charge rapide et à haute puissance, le pays ambitionne de porter son parc de véhicules à batteries rechargeables - incluant les hybrides rechargeables - à quelque 10 millions d’unités d’ici 2030.

Lancée à l’automne 2019, la seconde génération de Renault ZOE bénéficie d’une batterie Lithium-Ion développant une capacité utile de 52 kWh offrant jusqu’à 395 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP. Disponible avec deux puissances moteur (110 et 135 ch), la citadine 5 places est commercialisée dans l’Hexagone à partir de 32 500 euros, batterie incluse, hors bonus « écologique » de 7 000 euros. Outre-Rhin, le prix d’accès est fixé à 29 990 euros, hors aides.

Voitures électriques : en Allemagne, les ventes ont triplé en 2020

L’avis de la rédaction

Dans l’Hexagone, la puce « zéro émission » du Losange basée sur la plateforme de la Clio de précédente génération écrase la concurrence. Numéro 2 au classement des meilleures ventes électriques, la Peugeot e-208 n’a ainsi été livrée qu’à 16 557 reprises en 2020. Si le constat est moins net en Allemagne - la française est talonnée par la Volkswagen e-Golf -, les excellentes performances commerciales du modèle offrent à Renault la seconde position au tableau des constructeurs les plus dynamiques en matière de mobilité électrique.

Sur les 194 163 voitures électriques immatriculées l’an passé, Volkswagen détient une part de 23,8 % contre 16,2 % pour Renault qui réalise l’essentiel de ses ventes « zéro émission » grâce à ZOE (15,6 %). Avec le lancement imminent de la très accessible Dacia Spring, le constructeur devrait encore asseoir ses parts sur le marché de l’électrique en Allemagne. La concurrence la plus sérieuse devrait venir de Volkswagen et de son ID3 qui bénéficieront d’un mix segment extrêmement favorable aux compactes et familiales.

Galerie de photos