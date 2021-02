Volkswagen ID.3 : pas assez rentable pour les concessionnaires

Outre-Rhin, les concessionnaires dénoncent le nouveau modèle d’affaires introduit par Volkswagen à l’occasion du lancement de la gamme électrique ID qui ne couvre pas tous les frais de préparation et de mise à la route du véhicule. Une partie du réseau qui estime le manque à gagner à environ 300 euros souhaite désormais facturer ces frais au client final lors de la livraison.



Au printemps 2019, quelques jours seulement avant l’ouverture du carnet de commandes de l’ID.3, des sources internes révélaient que Volkswagen perdra en moyenne 3 000 euros sur chaque voiture électrique commercialisée. Moins de deux ans plus tard, et alors que le second site d’assemblage de la compacte « zéro émission » située à la Gläserne Manufaktur de Dresde est opérationnel depuis peu, c’est au tour du réseau de distribution de pointer le manque de rentabilité du premier modèle à batteries basé sur la plateforme modulaire MEB.

Manque à gagner de 300 euros

Selon l’hebdomadaire Automobilwoche, plusieurs concessionnaires allemands contactés par la rédaction pointent du doigt le nouveau modèle d’affaires propre à la gamme ID qui ne prendrait pas en compte l’intégralité des frais de préparation du modèle, en amont de la livraison au client final. Le réseau évalue à environ 300 euros le manque à gagner par véhicule. « Nous investissons dans chaque voiture électrique que nous livrons et ne pouvons rien facturer » témoigne ainsi l’un d’entre eux.

Contrairement au reste de la gamme où les concessionnaires nouent une relation contractuelle avec le client, c’est le constructeur qui joue ce rôle dans le cadre de la commercialisation de la gamme ID, cantonnant le réseau au rôle d’agent intermédiaire à qui Volkswagen verse un forfait afin d’assurer la prestation de livraison. Un montant jugé insuffisant par le réseau qui souhaite désormais facturer des frais d’environ 300 euros au client.

Outre ces frais, la grogne des partenaires Volkswagen est probablement aussi alimentée par les nombreux bugs des premières séries du modèle ID.3 qui recevront une mise à jour logicielle majeure au printemps. En attendant, les clients dont les véhicules sont impactés par un bug majeur ou immobilisant font part de leur mécontentement à leurs interlocuteurs sur le terrain et nécessitent une prise en charge spécifique, souvent chronophage.

L’avis de la rédaction

En France, le prix T.T.C. d’un véhicule neuf doit obligatoirement inclure tous les frais de mise à la route, de préparation et de mise à disposition du véhicule. Pourtant, des frais additionnels apparaissent régulièrement sur le bon de commande sous l’appellation « Pack livraison » incluant notamment un bidon d’huile, un complément de carburant, une boîte d’ampoules, des surtapis ou encore le gravage des vitres. Pour faire accepter ces frais annexes à des acheteurs de mieux en mieux informés, les concessionnaires pouvaient jusqu’alors consentir à une remise dont le montant maximal est défini par le constructeur.

Le lancement de la gamme électrique ID bouleverse ces pratiques, le concessionnaire n’étant plus qu’un intermédiaire et Volkswagen refusant tout rabais sur ses modèles ID.3 et ID.4 afin de préserver ses marges et leur valeur résiduelle sur le futur marché de l’occasion. Et si l’industriel estime que la commission versée au réseau est équitable, ce dernier ne l’entend pas ainsi et se plaint déjà des perspectives peu attrayantes en matière d’entretien.

Une défiance entre certains groupes de distribution et le constructeur qui n’est pas sans rappeler les résultats de l’enquête menée outre-Rhin par Greenpeace. En décembre dernier, l’ONG a envoyé 50 clients mystères auprès de concessions Volkswagen. Acheteurs potentiels de l’ID.3, seuls 16 % d’entre eux ont été orientés vers ce modèle électrique, la force de vente préférant conseiller l’achat d’une Golf diesel ou essence.