Allemagne : 50 bornes de charge ultra-rapide pour les stations-services Aral

INFRASTRUCTURE - La filiale de BP s’apprête à déployer plus de 50 bornes de recharge à haute puissance pour voitures électriques sur une trentaine de ses stations-services allemandes. Un nouveau réseau qui viendra compléter celui de Tank & Rast ou encore celui du consortium IONITY.



Après le projet pilote, place au déploiement à l’échelle fédérale : d’ici la mi-2021, la société Aral spécialisée dans l’exploitation de stations-services installera une centaine de points de charge à haute puissance supplémentaire.

Jusqu’à 350 kW de puissance

Filiale du groupe pétrolier BP qui possède quelque 2 500 stations-services en Allemagne et au Luxembourg, l’entreprise achevait en février dernier la mise en route de sa cinquième station de charge pilote.

Délivrant jusqu’à 350 kW de puissance, exclusivement alimenté en électricité d’origine renouvelable et équipé des standards CCS et CHAdeMO - et donc compatibles avec l’ensemble des véhicules électriques, à l’exception des Renault ZOE non équipées de la prise Combo 2 -, ce premier réseau sera donc renforcé dans les 12 prochains mois par 100 nouveaux points de charge.

Les autoroutes prioritaires

Reprenant la configuration des stations équipées dans le cadre du projet pilote, ces bornes seront implantées sur une trentaine de stations-services allemandes à l’enseigne bleue et blanche. Seront prioritaires celles situées le long des autoroutes, des principaux axes routiers ou dans les grandes villes. Chaque station devrait en moyenne accueillir deux bornes de recharge, chacune étant dotée de deux points de recharge.

« Nous voulons être un fournisseur de premier plan de stations de charge ultra-rapides et, en tant que leader du marché des stations-service allemandes, nous sommes un point de contact idéal pour la recharge rapide en déplacement », a ainsi déclaré Patrick Wendeler, membre du conseil d’administration d’Aral.

VIDEO – Tout savoir sur le réseau de charge IONITY à haute puissance

BP, Avia et Total pour la France

En France, Delek (BP) et le groupe Thevenin & Ducrot (Avia) ont été les premiers à installer des bornes rapides à proximité de leurs stations-services, à Paris et son périphérique pour le premier, sur les aires d’autoroutes pour le second.

Une initiative financièrement soutenue par Nissan qui a récemment été suivi par Total qui, d’ici 2022, ambitionne de déployer 1 000 points de charge à haute puissance en Europe de l’Ouest via son service EV Charge. Une ambition qui, dans l’Hexagone, devra faire oublier l’échec du réseau CORRI-DOOR exploité par Izivia (filiale d’EDF) dont la grande majorité des bornes a été volontairement mise hors service pour des raisons de sécurité.