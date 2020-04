Range Rover Evoque P300e : comment recharger le SUV hybride ?

Partageant sa plateforme et sa chaîne de traction hybride rechargeable avec le Discovery Sport, le Range Rover Evoque P300e est animé par une double motorisation essence-électrique de 309 ch. Alimenté par une batterie Lithium-Ion d’une capacité totale de 15 kWh, le baroudeur chic offre une autonomie de 66 km en mode « zéro émission ». Un accumulateur qui peut être rechargé de trois différentes façons.



Après les luxueux Range et Range Sport P400e dont le prix de vente dépasse allégrement les 100 000 euros, les plus « accessibles » Evoque et Discovery Sport adoptent la technologie hybride rechargeable sous le label P300e. Objectif : réduire les émissions moyennes de CO2 de la gamme, éviter au constructeur les sanctions financières dans le cadre de la réglementation CAFE et, en France, faire bénéficier les clients professionnels d’une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Traction intégrale « électrique »

Reposant sur la plateforme PTA de Land Rover au même titre que le Disco Sport, l’Evoque P300e est animé par un 3 cylindres essence turbo de 200 ch posé sur le train avant et par un bloc électrique de 109 ch installé sur le train arrière. Piloté par une inédite boîte automatique à 8 rapports, l’ensemble développe une puissance cumulée de 309 ch pour un couple maxi fixé à 540 Nm.

Une architecture qui offre une transmission intégrale « électrique », sans faire appel à un arbre mécanique reliant les deux essieux. Trois principaux modes de conduite sont disponibles : Hybrid - pour une gestion automatique des deux énergies -, Electric et Save où le niveau de charge de la batterie est maintenu afin de profiter du mode « électrique » ultérieurement. Le tout agrémenté par des émissions de CO2 contenues à 32 g/km.

Autonomie électrique de 66 km

Outre le badge P300e apposé sur la malle arrière, le Range Evoque électrifié se distingue de ses homologues thermiques par la présence d’une trappe de charge située sur l’aile arrière gauche. Celle-ci protège une prise Combo 2 qui permet d’alimenter la batterie Lithium-Ion d’une capacité totale de 15 kWh (12,2 kWh utiles) installée sous la banquette arrière.

Une énergie embarquée qui, sur le cycle mixte WLTP proche des conditions réelles d’utilisation, offre une autonomie de 66 km en mode « zéro émission ». Garanti 6 ans ou 100 000 km, l’accumulateur est facturé 7 150 euros en après-vente.

Temps de charge : de 30 minutes à 7 heures

Concurrent direct des BMW X1 xDrive25e et Volvo XC40 T5, l’Evoque P300e est équipé en série d’un chargeur embarqué de 7 kW réduisant le temps de charge sur une borne résidentielle (Wallbox) ou publique de même puissance à 2h12. Voire même 1h30 pour faire le plein de 10 à 80 %.

Inédite sur le segment des SUV compacts à chaîne de traction hybride rechargeable, la présence d’un dispositif de charge rapide au standard CCS (Combined Charging System, courant continu) limité à 32 kW qui, sur une station compatible (plus de 150 en France) permet de recouvrer 10 à 80 % de l’autonomie en seulement 30 minutes.

Puissance de charge Temps de charge Prise domestique (2,3 kW, 16 A) 7h Wallbox (7 kW, 32 A) 2h12 Station CCS (32 kW) 30 mn (de 10 à 80 %)

