Gigafactory pour la France, batteries solides chez Toyota, nouvelle prime à la conversion : l’essentiel de l’actu de ce lundi

Du lundi au vendredi à 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui lundi 3 août, la société Verkor souhaite créer une usine de batteries en France d’ici 2023, Toyota travaille à la production en petite série d’accumulateurs à l’état solide, les modalités de la prime à la conversion changent aujourd’hui, la Colombie-Britannique mise sur le tout-électrique.

Verkor : pour répondre à une demande croissante en batteries pour voitures électriques et participer à la création d’une filière européenne, l’entreprise Verkor cofondée par l’équipementier Schneider Electric ambitionne de construire une Gigafactory capable d’alimenter à terme quelque 300 000 véhicules. Son ouverture en France est attendue dans le courant de 2023. Source : BreezCar (Gigafactory Verkor) et BreezCar (subventions batteries asiatiques)

Prime à la conversion : victime de son succès, la prime à la conversion version « plan de relance » n’aura duré que deux mois. Le dispositif reprend les montants en vigueur au 1er janvier 2020. Avec un montant maximal de 5 000 euros, les véhicules électriques et hybrides rechargeables restent au cœur de la stratégie de verdissement du parc automobile. Source : Avere France (prime à la conversion) et France Info (fréquentation dans les concessions)

Bolloré : faute d’avoir trouvé le chemin d’une rentabilité durable, le groupe Bolloré mettra fin aux services d’autopartage Bluely (Lyon) et Bluecub (Bordeaux) le 31 août prochain. Deux ans après Paris, la filiale Bluecarsharing du groupe tricolore retirera plusieurs centaines d’exemplaires de sa citadine électrique Bluecar. Signant de fait la fin de sa carrière. Source : BreezCar (Bolloré Bluecar) et BreezCar (fin de la DSP Autolib à Paris)

Toyota : le constructeur nippon est en bonne voie pour produire en petite série des batteries solides en 2025, même si son plan initial de dévoiler un démonstrateur technologique à l’occasion des Jeux olympiques d'été de 2020 a été contrarié. Source : Carscoops (batteries solides) et Breezcar (coopération Toyota-Panasonic)

EMP Izera : créé par plusieurs énergéticiens polonais, le jeune constructeur ElectroMobility Poland (EMP) vient de lever le voile sur son premier modèle électrique : l’Izera. Un SUV qui offrira jusqu’à 400 km d’autonomie et reposera sur la plateforme d’un constructeur tiers. Sa production devrait intervenir en Silésie dans le courant de 2023. Source : BreezCar (ElectroMobility Poland) et BreezCar (Varsovia Motor Company)

Kandi : le constructeur chinois spécialisé dans les voitures électriques s’apprête à entrer sur le marché américain. Le 18 août, Kandi débutera aux États-Unis la prévente de ses deux modèles tandis que les livraisons devraient débuter fin 2020. Source : InsideEVs (lancement aux USA) et BreezCar (autopartage en Chine)

Volkswagen ID.3 : première voiture électrique à étrenner la plateforme modulaire MEB, la compacte ID.3 ouvre son carnet de commandes en France. Au programme : deux capacités de batteries offrant respectivement 420 et 580 km, un accès privilégié au réseau de charge IONITY et un prix débutant à 30 990 euros (bonus déduit). Source : BreezCar (ouverture du carnet de commandes) et BreezCar (fiche technique)

Evergrande : l’ambitieux plan produits du groupe chinois se concrétisent. La filiale de l’un des plus importants groupes immobiliers de l’ex-Empire du Milieu vient de lever le voile sur les six premiers modèles proposés sous la marque Hengchi. Numérotés de 1 à 6 et déclinés sous différentes silhouettes, les berlines, SUV et utilitaires électriques devraient détailler leurs caractéristiques techniques dans les tous prochains mois. Source : Electrive (marque Hengchi) et BreezCar (groupe immobilier)

PSA Groupe : destinée à accueillir les futurs véhicules électriques appartenant aux segments C et D (compactes et familiales), la plateforme eVMP sur laquelle planchent les ingénieurs du groupe Peugeot Citroën devrait être inaugurée en 2023 par un SUV. Au programme : jusqu’à 100 kWh d’énergie embarquée et une autonomie WLTP maximale de 650 km. Source : BreezCar (plateforme eVMP) et BreezCar (stratégie d’électrification)

Colombie-Britannique : le gouvernement de la province canadienne a annoncé de nouveaux règlements pour s'assurer que tous les nouveaux véhicules vendus d'ici 2040 seront entièrement électriques. La nouvelle législation entrera en vigueur progressivement à partir de 2025. Source : CTV News (législation « zéro émission ») et BreezCar (réseau de charge rapide au Canada)

ESSAIS : retrouvez dès demain le premier essai de la Volkswagen ID.3 puis jeudi la prise en main de la nouvelle Toyota Yaris Hybride. Suivront le week-end prochain les tests des Peugeot 3008 HYBRID4 et Audi Q5 e Quattro.