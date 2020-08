Voiture électrique : Peugeot Citroën investit dans une plateforme dédiée

Destinée à accueillir les futurs véhicules électriques appartenant aux segments C et D (compactes et familiales), la plateforme eVMP sur laquelle planchent les ingénieurs du groupe Peugeot Citroën devrait être inaugurée en 2023 par un SUV. Au programme : jusqu’à 100 kWh d’énergie embarquée et une autonomie WLTP maximale de 650 km.



Les critiques - pour certaines légitimes - et la crainte d’un futur « Electric Gate » formulées en 2017 par Carlos Tavares, le patron du groupe Peugeot Citroën, ne semblent désormais qu’un lointain souvenir. Pragmatique, celui dont la stratégie a permis au groupe tricolore de rester profitable au premier trimestre malgré la crise du coronavirus poursuit l’électrification de ses gammes.

Pas une véritable plateforme dédiée à l’électrique

Après les Peugeot 208/2008, DS3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e ainsi que les futurs Opel Mokka-e et Citroën ë-C4 à chaînes de traction 100 % électriques, les Peugeot 3008, 508 ou encore les DS7 Crossback et Opel Granland X hybrides rechargeables mais aussi les déclinaisons « zéro émission » de ses utilitaires légers, la firme de Sochaux vient de révéler les premiers détails au sujet de sa plateforme eVMP.

Entre 2020 et 2025, le groupe PSA va ainsi progressivement abandonner ses deux actuelles plateformes multi-énergies (e-CMP et EMP2) au profit de « deux plateformes 100 % électrifiées ».

Mais contrairement au groupe Volkswagen dont la base technique MEB (Modular Elektro Baukasten) est exclusivement destinée à accueillir des modèles 100 % électriques, la plateforme baptisée eVMP (Electric Vehicle Modular Plateform) pourra également être proposée avec une chaîne de traction hybride rechargeable.

Entre 400 et 650 km d’autonomie WLTP

Réservée aux silhouettes SUV et berlines des segments C et D (compactes et familiales), l’eVMP sera vraisemblablement étrennée pour la première fois en 2023 par la prochaine génération du Peugeot 3008 et pourra embarquer un pack batterie dont la capacité énergétique totale oscillera entre 60 et 100 kWh.

Grâce à une architecture optimisée qui exploite l’ensemble du sous-plancher pour loger la batterie, la capacité de stockage grimpe à 50 kWh par mètre carré disponible entre les roues. De quoi offrir une autonomie comprise entre 400 et 650 km sur le cycle mixte WLTP, fonction de la taille de l’accumulateur et de la silhouette du véhicule. À titre de comparaison, l’actuelle e-CMP ne peut accueillir que 50 kWh pour une autonomie maxi de 350 km.

D’abord fournies par le chinois CATL, les cellules qui constitueront les packs batteries seront dans un second temps fabriquées par la coentreprise Automotive Cell Company créée à l’initiative du spécialiste français Saft et du groupe PSA/Opel.