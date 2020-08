Volkswagen ID.3 : le carnet de commandes ouvre en France

Commercialisée à partir de 30 990 euros ou 299 euros/mois (bonus déduit), la Volkswagen ID.3 s’attaque aux Nissan LEAF et Tesla Model 3

TARIFS - Première voiture électrique à étrenner la plateforme modulaire MEB, la compacte Volkswagen ID.3 ouvre son carnet de commandes en France. Au programme : deux capacités de batteries offrant respectivement 420 et 580 km, un accès privilégié au réseau de charge IONITY et un prix débutant à 30 990 euros (bonus déduit).



Après avoir écoulé les derniers exemplaires de la série de lancement 1ST qui n’ont finalement pas été commandés par les clients de la première heure, Volkswagen France ouvre enfin le carnet de commandes de sa compacte électrique ID.3.

Prix bonus déduit à partir de 30 990 euros

Disponible avec deux capacités de batteries (58 et 77 kWh utiles) offrant respectivement quelque 420 et 550 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP (proche des conditions réelles d’utilisation), la concurrente de la Nissan LEAF est déclinée en cinq configurations : Life, Business, Family, Tech et Tour.

Seule la finition Tour bénéficie du grand pack batterie, au détriment de la place centrale située sur la banquette arrière, et d’un dispositif de charge à haute puissance qui grimpe à 125 kW en crête (standard CCS, prise Combo 2, courant continu DC).

Respectivement commercialisée dans l’ensemble du réseau à partir de 37 990 euros, 41 890 euros, 43 490 euros, 44 990 euros et 48 990 euros, le premier modèle du groupe de Wolfsburg basé sur la plateforme modulaire MEB dispose dès le premier niveau de finition de la commande vocale intuitive, des sièges avant et du volant cuir chauffants, de l’écran central de 10 pouces avec système de navigation, du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), du bloc moteur de 150 kW/204 ch, d’un câble de charge T2-T2, du chargeur embarqué de 11 kW (courant alternatif AC) et du dispositif de charge à haute puissance (100 kW DC).

En revanche, le câble de charge dit « occasionnelle » destiné aux prises domestiques est proposé en option et facturé 180 euros, là où la concurrence des segments inférieur (Renault ZOE) et supérieur (Tesla Model 3) l’offre à la livraison.

Configuration Tarif (hors bonus) Autonomie (WLTP mixte) Life 37 990 euros 425 km Business 41 890 euros 423 km Family 43 890 euros 419 km Tech 44 990 euros 418 km Tour 48 990 euros 549 km

"Electric For All" : Volkswagen veut des électriques abordables et à très large diffusion

LLD à partir de 299 euros/mois

À l’exception de la Tour qui n’a droit qu’à un bonus « écologique » de 3 000 euros - réservé aux véhicules électriques dont le prix de vente est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros -, l’ensemble des configurations bénéficient d’une aide gouvernementale de 7 000 euros.

La Volkswagen ID.3 est également disponible dans une formule Location Longue Durée (LLD) de 37 mois incluant 30 000 km dont le loyer démarre à 299 euros. Incluant l’entretien et le véhicule de remplacement, ce montant concerne une ID.3 Life et est assorti d’un premier loyer de 10 000 euros (ramené à 3 000 euros après déduction du bonus).

En prime, le constructeur offre pendant un an à tous ses clients ID.3 l’abonnement mensuel de 7,99 euros au service We Charge Go permettant notamment de bénéficier d’un coût à la minute réduit de 55 cents d’euros la minute sur le réseau de charge à haute puissance IONITY.