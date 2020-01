Drag race : la Tesla Model 3 affronte la puissante moto électrique Zero SR/F

VIDÉO - Connus pour leurs performances exceptionnelles lors des départs arrêtés, les modèles électriques de Tesla ont déjà affronté toutes sortes de véhicules allant des voitures de sport, en passant par les musclecars et les 4×4, jusqu’aux avions. Il y a peu, c’est une moto électrique qui a dû affronter la familiale Model 3.





Dernier-né de la famille Tesla, la Model 3 a déjà fait ses preuves sur départ-arrêté à de nombreuses reprises. Mais, si l’on a l’habitude de voir la gamme californienne affronter des modèles thermiques comme les supercars les plus puissantes dans leurs catégories telles que la Ferrari F12 ou encore la Lamborghini Huracan, cette fois la familiale électrique a dû affronter un véhicule animé par le même type de chaîne de traction.





Les équipes d’InsideEVs Italie ont ainsi décidé de bousculer les règles en l’opposant à la Zero SR/F, une puissante moto électrique dévoilée à Amsterdam un peu plus tôt l’an passé par le constructeur californien Zero Motorcycles. Il s’agit d’ailleurs du modèle considéré comme la moto la plus puissante jamais construite par la marque.





La Model 3 défavorisée par son rapport poids-puissance

Sur le plan technique, les deux véhicules promettent des performances exceptionnelles, chacun dans sa catégorie. La Tesla Model 3 dispose dans sa version Performance de deux moteurs électriques lui offrant une puissance totale de 520 chevaux. Une configuration qui lui permet de bénéficier d’un système de traction intégrale lui permettant de réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et de franchir les 400 mètres en 11,77 secondes.



De son côté, le deux-roues électrique américain affiche une puissance de 111 ch / 82 kW et 190 Nm de couple. Il peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,94 secondes avec un 400m atteint en 11,59 secondes. En revanche, sur la balance, la Zero SR/F ne pèse que 220 kg, bien loin des 1,85 tonne de la Tesla.

Avec son mode sport enclenché, la moto électrique a pu prendre la tête pour franchir la ligne des 400 m juste avant sa concurrente à quatre roues, malgré une vitesse de pointe moins élevée, à 200 km/h contre 261 km/h pour la Tesla.