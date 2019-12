Volkswagen ID.3 : les 30 000 exemplaires de la version 1st ont tous été vendus

Premier-né d’une famille de voitures tout-électriques, la Volkswagen ID.3 rencontre un gros succès auprès des consommateurs. Tous les exemplaires de la série spéciale de lancement 1st ont d’ailleurs tous été vendus.





Révélée au grand public en septembre dernier lors du salon de Francfort, la Volkswagen ID.3 sera livrée aux premiers clients au milieu de l’année prochaine. Baptisée First (1st), la série spéciale de lancement est disponible en précommande depuis le début du mois de mai. Au total, 30 000 exemplaires qui ont tous trouvés preneurs avaient été mis sur le marché.

Évidemment, comme tous les modèles disponibles à la précommande, la réservation du modèle a nécessité le versement d’un acompte pour être validée. Toutefois, à la différence des clients de Tesla qui n’ont payé que 100 euros pour réserver le pickup Cybertruck - 1 000 euros pour la Model au printemps 2016 -, ceux de Volkswagen ont dû débourser 1 000 euros pour valider la réservation de la compacte électrique.





Autonomie WLTP : de 330 à 550 km

Pour rappel, l’édition 1st sera facturée à un prix avoisinant les 40 000 euros, hors bonus « écologique » de 6 000 euros. Le véhicule est équipé d’un moteur électrique de 170 ch alimenté par batterie de 58 kWh pour une autonomie WLTP de 420 km. D’autres versions seront prochainement proposées à la vente avec des batteries de 45 kWh ou 77 kWh pour des autonomies respectives de 330 et 550 km.



Volkswagen ID.3 : premier contact électrique au salon de Francfort

Déclinés en trois finitions - ID.3 1st, 1st Plus et 1st Max -, le plus haut niveau sera équipé d’un grand toit panoramique, d’un affichage tête haute avec des réglages lombaires sur les sièges, d’une charge par induction pour smartphones ou encore des jantes de 20 pouces. La version d’entrée de gamme disposera quant à elle de série d’une commande vocale à distance et d’un système de navigation tandis que l’ID.3 1st Plus aura droit à l’éclairage IQ avec un traitement bicolore de la carrosserie.

