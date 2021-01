Voitures électriques et hybrides : leurs ventes ont doublé en 2020

IMMATRICULATIONS - Malgré la crise sanitaire qui a fait plonger le marché automobile français à son niveau de 1975, les ventes de voitures électriques ont progressé de 260 % sur un an. Un record suivi d’un autre : les mises à la route de modèles hybrides ont quasiment doublé. Avec une part de marché cumulée de 21,5 %, les véhicules électrifiés ont fait baisser la moyenne des émissions de CO2/km à 97 grammes.







2020 aura été l’année de tous les superlatifs. Avec deux confinements, des fermetures administratives et des primes gouvernementales et participations commerciales inédites, le marché automobile a souffert des effets de la pandémie de coronavirus qui touche officiellement la France depuis le mois de mars. Conséquence directe : les immatriculations de voitures particulières (VP) se sont contractées à 1 650 082 unités (- 25,5 % sur un an), soit leur plus bas niveau depuis 1975.

Diesel et essence : le gros des ventes

Dans ce contexte, la motorisation essence continue de gagner du terrain, avec un taux de pénétration de 46,3 %. Le diesel poursuit quant à lui son inexorable déclin, avec une part de marché de seulement 30,6 %. Entre la disparition des moteurs alimentés au gasoil sur les citadines du segment A - devenus trop chers à dépolluer -, les futures restrictions de circulation qui les banniront des grandes métropoles et la déferlante hybride rechargeable sur le premium - une technologie qui exonère dans une majorité de cas de la TVS et fait bénéficier l’acheteur d’un bonus -, le diesel a ainsi perdu 26 points en cinq ans.

Année Essence Diesel 2020 774 363 (46,9 %) 504 191 (30,6 %) 2019 1 281 798 (57,9 %) 755 579 (34,1 %)

Voiture hybride : 10,3 % du marché

Longtemps incarné par Toyota et sa chaîne de traction full hybride puis par le groupe PSA Peugeot Citroën avec sa technologie diesel-électrique baptisée HYbrid4, le marché du véhicule hybride a été renforcé en 2020 avec la commercialisation de nombreux modèles micro-hybrides, à l’instar de Hyundai et de son système 48 V. La démocratisation de ce système a entraîné une forte croissance des immatriculations de la catégorie. Avec 169 064 mises à la route, les hybrides ont franchi la part symbolique des 10 % du marché (contre 4,9 % un an plus tôt).

Année Hybrides (non rechargeables) 2020 169 064 (10,3 %) 2019 106 844 (4,9 %)



En France, l’électrique Renault ZOE se vend aussi bien que la Clio thermique



Voiture hybride rechargeable : des ventes quadruplées

Désormais disponibles sur une grande partie des modèles premiums, les chaînes de traction hybrides rechargeables ont également fait leur apparition sur des modèles de PSA Group. Pour les constructeurs, l’ajout d’une batterie rechargeable sur une source d’énergie externe (prise de courant domestique ou borne), d’une électronique de puissance spécifique et d’un bloc électrique sur une plateforme multi-énergie leur permet de réduire sensiblement leurs émissions de CO2 tout en ne bousculant pas trop les habitudes de leurs clients. Des acheteurs qui sont majoritairement des professionnels bénéficiant d’un bonus (2 000 euros en 2020, 1 000 euros en 2021) mais surtout d’une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS, moins de 60 g de CO2/km). L’an passé, le marché considéré en 2019 comme une niche a quadruplé avec 74 587 livraisons.

Année Hybrides rechargeables 2020 74 587 (4,5 %) 2019 18 592 (0,8 %)

Voiture électrique : la bonne « sur-prise »

Dans le TOP 50 des meilleures ventes de VP en 2020, la citadine Renault ZOE se classe à la neuvième position (37 409 unités), la familiale Tesla Model 3 surclasse la BMW Série 3 avec ses 6 477 livraisons tandis que la compacte Volkswagen ID.3 dont la commercialisation n’a débuté qu’en octobre fait une entrée remarquée avec 4 187 mises à la route. Sur un an, le marché de l’électrique passe de 42 764 à 110 912 unités. Le taux de pénétration s’établit à 6,7 %, notamment dopé par un élargissement de l’offre en concession ainsi que par de généreuses aides à l’achat (jusqu’à bonus de 7 000 euros pour un véhicule).