Tesla Model 3 : n° 2 des ventes en Europe, derrière la Volkswagen Golf

LE CHIFFRE DU JOUR - Durement touché par le confinement mis en place pour limiter la propagation du coronavirus, le marché automobile européen se trouve bouleversé. En mars, si la Volkswagen Golf reste indétrônable au classement des meilleures ventes du continent, elle est suivie par la Model 3 électrique. Une performance que Tesla doit en bonne partie à son modèle de distribution.



La pandémie de coronavirus rebat les cartes - du moins pour quelques mois - des principaux marchés automobiles de la planète. Huitième voiture particulière (VP) la plus vendue aux États-Unis lors du premier trimestre, la Tesla Model 3 détient un record tout aussi spectaculaire de ce côté-ci de l’Atlantique.

Avec 15 499 mises à la route enregistrées en mars, la familiale électrique se hisse en seconde position des meilleures ventes de VP sur le Vieux Continent. Derrière d’indétrônable Volkswagen Golf (23 861 unités), mais devant la Ford Focus (15 023), le Volkswagen Tiguan (13 962) et la Renault Clio (13 627).

Des ventes dynamisées par la France et l’Italie

Des chiffres compilés et communiqués par Jato Dynamics dont la performance est pour partie liée aux immatriculations réalisées par la firme de Palo Alto en France et en Italie, tandis qu’en Allemagne la baisse des immatriculations a été moins forte pour Tesla que pour ses concurrents. Sur un an, les ventes de la Model 3 reculent de seulement 2,1 %, contre 48 % pour la Golf, 49 % pour la Focus et même 66 % pour la Clio.

En mars, même si les mises à la route de voitures neuves en France ont reculé de 72,2 %, celles de Tesla ont augmenté de 26 % (à 1 580 unités). Le même scénario s’est reproduit en Italie, un pays lui aussi durement touché par la mise en place d’un confinement généralisé : les ventes du constructeur américain ont bondi de 54 % (à 424 unités) alors même que le marché s’effondrait (- 85 %).

Tesla : numéro 1 des ventes en Europe, devant Renault et Volkswagen

Parcours d’achat en ligne et livraisons à domicile

Principal avantage de Tesla sur ses concurrents : un processus d’achat entièrement dématérialisé et un réseau de Service Centers détenu en propre par la marque et plus propice à s’adapter à chaque marché mis sous cloche pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les livraisons à domicile des clients particuliers - personnels soignants, mobilisés ou ceux restant confinés - et professionnels se sont donc poursuivies à un rythme soutenu en Europe. Une stratégie payante, la Model 3 se classant première au tableau des meilleures ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables. Devant la Renault ZOE (4 300 unités) et le Mitsubishi Outlander PHEV (3 500).