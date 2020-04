Toyota Yaris Cross : 5 choses à savoir sur le petit SUV hybride

Troisième SUV hybride de Toyota, la Yaris Cross sera assemblée en France et proposera en option une transmission intégrale

25 ans après la mise sur le marché du RAV4, Toyota présente la déclinaison crossover de sa citadine Yaris de quatrième génération. Conçu en Europe et produit en France, le modèle ne sera disponible dans notre pays début 2021 qu’avec la seule motorisation hybride essence-électrique. En option, le concurrent du Hyundai Kona pourra recevoir une transmission intégrale.



4e déclinaison de la citadine

Après la version monospace baptisée Verso puis les versions hybride et sportive (GRMN), la citadine commercialisée à plus de 500 000 exemplaires en Europe depuis 1999 est déclinée dans une carrosserie crossover dont la production débutera sur le site nordiste d’Onnaing Valenciennes en fin d’année. Disponible avec la seule motorisation hybride en France, la Yaris Cross repose sur le modèle de 4e génération dont les premières livraisons sont attendues cet été.

Une motorisation hybride de 116 ch

Le petit crossover hérite de la plateforme GA-B / TNGA qui sera étrennée par la citadine 5 places dès l’été prochain. Une base technique qui accueille une double motorisation hybride composée d’un 3 cylindres essence 1,5 l à cycle Atkinson à un bloc électrique de 59 kW alimenté par une petite batterie Lithium-Ion installée sous la banquette arrière. L’ensemble est piloté par une « boîte » de vitesses automatique à variation continue et développe au total une puissance de 85 kW / 116 ch.

3e SUV hybride signé Toyota

En 1995, la firme aux trois ellipses créait le marché du Sport Utility Vehicle (SUV) avec le lancement du RAV4. Commercialisé à plus de 10 millions d’unités à travers la planète, le modèle familial a été décliné dans une variante hybride dès 2016. La même année, Toyota introduisait le C-HR, un crossover compact subtilement mis à jour l’automne dernier. Début 2021, le constructeur élargira donc encore sa gamme de SUV à faibles émissions avec sa Yaris Cross qui viendra concurrencer les Ford Puma et Hyundai Kona Hybrid.

Une transmission intégrale AWD-i en option

De série, la Yaris Cross sera commercialisée dans une configuration traction (avant) dont les émissions de CO2 seront contenues sous la barre des 90 g/km. En option, le véhicule pourra recevoir un second électromoteur - plus compact et léger - sur le train arrière afin d’assurer une transmission intégrale « électrique », sans arbre mécanique reliant les deux essieux. Une version AWD-i dont les émissions seront supérieures de 10 g/km à la première, les deux bénéficiant d’une exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS) pendant 3 ans.

Conception européenne, production française

Dans le cadre de sa stratégie destinée à adresser au mieux chaque marché, le leader mondial de la voiture hybride - plus de 15 millions de modèles à double motorisation écoulés depuis 1997 et la première génération de Prius - a développé spécifiquement la Yaris Cross pour le marché européen. Un nouveau modèle qui ne connaîtra donc pas de carrière mondiale et dont la production sera réalisée au côté de la citadine sur les chaînes du site d’Onnaing Valenciennes, dans le département du Nord. À terme, Toyota ambitionne de voir la gamme Yaris représenter environ un tiers de ses volumes sur le continent.

