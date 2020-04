Toyota Yaris Cross : le petit SUV hybride aux grandes ambitions

NOUVEAUTÉ - Après le renouvellement de ses C-HR et RAV4, Toyota élargit par le bas sa gamme de SUV hybrides avec la Yaris Cross. Bien plus qu’une version surélevée de la citadine de quatrième génération, le modèle sera produit d’ici l’automne sur le site de Valenciennes à un rythme moyen de 150 000 unités annuelles. À elle seule, la gamme Yaris devrait peser un tiers des volumes du constructeur en Europe.



Attendue le mois dernier au salon de Genève - annulé en raison de la pandémie de coronavirus -, la déclinaison crossover de la quatrième génération de Yaris vient d’être révélée via une présentation digitale. Baptisé Yaris Cross, le nouveau modèle renforce la gamme de SUV hybrides déjà composée sur le Vieux Continent du C-HR (segment C-SUV compact) et du RAV-4 (D-SUV familial).

Avec ou sans transmission intégrale

Concurrente directe des Hyundai Kona Hybrid et Ford Puma Hybrid sur le segment des petits SUV (B-SUV), la Yaris Cross partage sa plateforme modulaire GA-B / TNGA (Toyota New Global Architecture) ainsi que sa chaîne de traction hybride avec la nouvelle Yaris dont les livraisons interviendront d’ici l’été. Pour autant, le crossover urbain est bien plus qu’une Yaris surélevée.

En témoignent son design plus incisif avec de larges prises d’air implantées de part et d’autre de la calandre, ses jupes latérales ainsi que les protections des ailes en plastique et, surtout, la possibilité de bénéficier en option d’une transmission intégrale électrique AWD-i (sans arbre mécanique reliant les deux essieux) grâce à l’ajout d’un petit électromoteur sur le train arrière.

Si l’empattement est identique à la citadine (à 2 560 mm), la Yaris Cross est plus longue de 240 mm (à 4 180 mm), plus large de 200 mm (à 1 760 mm) et plus haute de 900 mm (à 1 560 mm). La garde au sol gagne également 30 mm.

Moins de 100 g de CO2/km et exonération de TVS

Sous le capot, le petit SUV hérite du groupe motopropulseur Hybrid Synergy Drive (HSD) de quatrième génération inauguré par la Yaris. Un groupe qui combine un 3 cylindres essence 1,5 l à cycle Atkinson - qui assure un rendement élevé de 40 % et un couple disponible à bas régime - à un bloc électrique de 59 kW alimenté par une petite batterie Lithium-Ion - la technologie Ni-Mh a été abandonnée - installée sous la banquette arrière.

L’ensemble est piloté par une « boîte » de vitesses automatique à variation continue et développe au total une puissance de 85 kW / 116 ch. Soit une cavalerie équivalente à celle de la citadine qui, sur la dernière génération, promet une vitesse maximale de 130 km/h sur le seul mode électrique. Question émissions, la firme aux trois ellipses promet moins de 90 g de CO2/km sur la version traction et moins de 100 g de CO2/km sur celle équipée de la transmission intégrale AWD-i. De quoi assurer aux professionnels une exonération de la TVS durant 3 ans.

Production française, livraisons mi-2021

Assemblée d’ici la fin de l’année au côté de la nouvelle Yaris sur le site nordiste d’Onnaing Valenciennes et livrée aux premiers clients avant l’été 2021, la Yaris Cross mise sur son design réussi, sa technologie hybride éprouvée, sa qualité perçue ainsi que sa praticité pour séduire les clients du segment B-SUV - le plus dynamique sur le marché européen - face aux Hyundai Kona et Ford Puma Hybrid mais aussi face au Renault Captur E-Tech Plug-in à motorisation hybride rechargeable.

Écoulée à plus de 500 000 exemplaires sur notre continent, la gamme Yaris est appelée à y représenter un tiers des volumes de la marque nippone dans les prochaines années. Et la déclinaison Cross sera celle qui participera le plus à l’atteinte de cet objectif, avec une ambition fixée pour 2021 à 150 000 unités. Conçue et développée en Europe, assemblée en France, la Yaris Cross incarne la nouvelle stratégie du leader mondial de la double motorisation : concevoir et produire des modèles adaptés à chaque marché et ne plus destiner un véhicule à une carrière mondiale.

