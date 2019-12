Royaume-Uni : 1 voiture sur 10 vendue est désormais électrique ou hybride

LE CHIFFRE DU JOUR - Au Royaume-Uni, les voitures électriques et hybrides ont représenté 10,2 % du marché des voitures neuves au mois de novembre. Un nouveau record alors que le marché automobile du pays doit faire face aux nombreuses incertitudes liées au Brexit.





Le marché des voitures neuves a de nouveau reculé en novembre au Royaume-Uni. Les statistiques de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) font état de 156 621 voitures particulières neuves immatriculées le mois dernier, soit une réduction de 1,3 % par rapport à la même période l’an passé. Entre janvier et novembre, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 2,7 % en comparaison de 2018, s’établissant à 2,2 millions d’unités.

« Le marché britannique des voitures neuves traverse une période difficile, avec une nouvelle baisse en novembre, reflétant le climat d'incertitude actuel », a commenté Mike Hawes, directeur général de la SMMT, faisant référence notamment aux tensions liées au Brexit, qui impactent aussi bien les entreprises que les consommateurs individuels.





+ 229 % des immatriculations de modèles 100 % électriques

« C'est une bonne nouvelle cependant de voir les immatriculations de voitures électriques exploser à nouveau », a-t-il toutefois ajouté. En effet, pour le deuxième mois consécutif, la part de marché des véhicules à carburant alternatif (Alternatively Fuelled Vehicle, AFV), catégorie qui rassemble les véhicules purement électriques (batterie et pile combustible hydrogène), hybrides rechargeables et hybrides classiques, atteint un niveau record, 10,2 % du total des ventes cette fois-ci, soit plus de 16 000 unités.

Dans le détail, les ventes de voitures purement électriques - fonctionnant avec batterie, ont bondi de 228,8 % sur un an, avec 4 652 unités. De leur côté, les hybrides rechargeables et les mild hybrides ont aussi connu une hausse, de 34,8 % (4 362 unités) et 15 % (7 038 unités) respectivement. Inversement, le diesel poursuit sa chute, de plus en plus impopulaire avec seulement 36 941 unités vendues (-27,2 %).



Véhicules électriques : Theresa May veut voir le Royaume-Uni "en tête du peloton"

Le marché automobile du royaume demeure ainsi encore largement dominé par l’essence, 97 441 unités, soit 62,2 % du marché, en augmentation de 2 %.

Pour Mike Hawes, malgré ce spectaculaire bond des véhicules faiblement polluants, il reste encore beaucoup à faire pour que ces derniers deviennent courants au Royaume-Uni. Pour ce faire, il suggère de mettre en place de nouvelles incitations fiscales, et aussi d’investir davantage dans les infrastructures de recharge.