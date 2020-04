Production et livraisons : malgré la pandémie, Tesla limite la casse

Avec la pandémie mondiale du coronavirus, le secteur a connu un premier trimestre chaotique, à l’exception de quelques rares constructeurs à l’image de Tesla. Le californien a ainsi livré 88 400 véhicules électriques entre janvier et mars 2020.





Après la Chine qui a récemment remis en route son appareil productif, la pandémie causée par le Covid-19 paralyse désormais une grande partie l’économie mondiale. Elle a déjà entrainé la fermeture de quasiment tous les sites de fabrication automobile. Pour Tesla, ce sont les usines de New York et de Fremont (Californie) qui ont dû stopper leurs activités. Mais la situation n’a pas pour autant empêché la firme de Palo Alto de réaliser une fois de plus des ventes exceptionnelles.

Dans son rapport portant sur les ventes et livraisons de véhicules pour le 1er trimestre 2020, le constructeur californien a effectivement indiqué avoir produit 102 672 voitures électriques dont 15 390 Model S et X ainsi que 87 282 Model 3 et Y durant les trois premiers mois de l’année, soit un peu moins que les 105 000 véhicules fabriqués sur la même période de l’année 2019.





Grandes incertitudes pour le second trimestre

En termes de livraisons, la publication de l’entreprise fondée en 2003 par Elon Musk indique qu’elle a réussi à livrer un total de 88 400 véhicules en trois mois. Selon le constructeur, 85 % d’entre eux sont des Model 3 et Model Y, avec 76 200 exemplaires remis à leurs clients. Pour ce qui est des Model S et Model X, les deux véhicules ont pour leurs parts été livrés à 12 200 clients en trois mois, représentant 15 % des mises à la route de la firme de Palo Alto.



Ces chiffres sont certes en retrait par rapport à ceux de l’année dernière à la même période, avec un total de 112 000 véhicules, mais au vu de la situation il s’agit là d’un exploit compte-tenu de la chute du marché chinois de ce début d’année et de l’impact de la pandémie sur les activités européennes le mois dernier. Reste désormais à voir comment l’entreprise du fantasque milliardaire évoluera durant le second trimestre, notamment aux États-Unis où le Président Trump a déclaré il y a peu s’attendre à « deux semaines très très difficiles ».