Tesla Model 3 : numéro 1 des ventes aux Pays-Bas, devant la Renault Clio

En novembre, la Tesla Model 3 s’est hissée en tête des ventes de voitures neuves aux Pays-Bas, devant les Volkswagen Polo et Renault Clio

Avec de nouvelles incitations à l’achat de véhicules électriques, ce type de modèles enregistrent un nouveau pic de demande sur le marché néerlandais. En novembre, la familiale Model 3 s’est hissé en tête du classement des meilleures ventes de voitures particulières (VP), tous segments et toutes motorisations confondues.





Modèle la plus accessible du constructeur américain, la Tesla Model 3 a connu un énorme succès au Pays-Bas durant le mois de novembre. Supplantant ses concurrentes, toutes motorisations confondues, la familiale électrique détient la première place des ventes de véhicules dans le pays.

Sur le mois, elle y a effectivement été vendue à 3 979 exemplaires. La deuxième et la troisième place du classement des meilleures ventes reviennent à la Volkswagen Polo et à la Renault Clio, n’affichant respectivement que 1 430 et 1 096 immatriculations.





Plus de 18 000 immatriculations sur l’année

Sur un total de 39 514 voitures particulières (VP) mises à la route au cours du mois passé, la Model 3 prend plus de 10 % du marché du neuf dans le pays. Le modèle se place ainsi loin devant ses concurrentes animées par des chaînes de traction à batteries, à l’instar de l’Audi e-tron, du Jaguar I-Pace ou encore du Mercedes EQC. Le modèle « zéro émission » du constructeur californien totalise en tout 17 871 ventes sur les 11 premiers mois de l’année.



Tesla : 75 % des conducteurs en excès de vitesse aux Pays-Bas

En ce qui concerne le marché de la voiture électrique, le Hyundai Kona a réalisé son meilleur résultat sur ce marché depuis janvier, avec 535 unités vendues en novembre. Ce qui lui a permis de monter sur la seconde place du podium. La troisième place revient au Kia e-Niro avec 425 immatriculations, soit également sa meilleure performance depuis le début de l’année. Quant aux modèles S et X de la firme d’Elon Musk, ils n’ont enregistré que 68 et 69 immatriculations. La faute à un nouveau cadre fiscal qui désavantage les modèles les plus onéreux.