NIO ET7 : la chinoise remet la location des batteries au goût du jour

NOUVEAUTÉ - Pour le moment exclusivement commercialisée en Chine, la NIO ET7 qui vient d’être présentée par son jeune constructeur proposera au lancement deux capacités de batteries (75 et 100 kWh). En 2022, cette concurrente à la Tesla Model S bénéficiera d’un accumulateur solide de 150 kWh offrant une autonomie (très) théorique de 1 000 km.



NIO élargit un peu plus sa gamme : après l’hypercar EP9, les SUV ES8 et ES6 puis le coupé EC6, l’industriel chinois qui a été le premier constructeur de voitures électriques à entrer à la Bourse de Wall Street a révélé le 9 janvier dernier sa grande berline ET7 lors de son événement annuel baptisé NIO Day.

Batteries à électrolytes liquides puis solides

Disponible en précommande dans l’ex-Empire du Milieu à partir de 56 000 euros (hors aides et taxes), le modèle sera d’abord commercialisé avec deux capacités de batteries Lithium-Ion développant respectivement 70 et 100 kWh. Livrée sur son marché domestique à compter du premier trimestre 2022, la berline sera proposée en fin d’année avec un accumulateur solide (semi-conducteurs) de 150 kWh.

En attendant, l’entreprise qui ambitionne toujours de commercialiser son premier modèle en Europe avant la fin 2021 communique une autonomie théorique obtenue via l’ancien et désormais obsolète cycle d’homologation NEDC :

311 miles (soit environ 500 km) pour le pack 70 kWh

435 miles (700 km) pour le pack 100 kWh

620 miles (1 000 km) pour le futur pack 150 kWh

Dotation de série complète

Si la firme née en 2014 à Shanghai n’a pour le moment pas encore communiqué sur les caractéristiques de charge de sa berline ET7 - tout juste sait-on qu’elle sera compatible comme le reste de la gamme avec les stations d’échange de batteries déployées par l’industriel -, elle précise que la chaîne de traction se compose de deux électromoteurs - un par essieu, offrant une transmission intégrale - développant une puissance totale de 480 kW (652 ch) pour un couple maxi perché à 850 Nm. De quoi avaler le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Équipée d’une suspension pneumatique, la berline longue de plus de 5 mètres pour près de 2 mètres de large est dotée d’un empattement de 3 mètres et sera livrée de série avec 23 haut-parleurs, un toit panoramique en verre, 4 sièges ventilés et massants ainsi qu’un dispositif de conduite semi-autonome de niveau 3 basé sur 11 caméras haute définition, 1 LiDAR à large portée ou encore 12 capteurs à ultrasons.

Avec ou sans location de la batterie

Véritable salon roulant, la NIO ET7 innove par deux aspects. D’abord par la fonctionnalité de conduite semi-autonome qui sera proposée non pas en option mais via un abonnement mensuel de 680 yuans (87 euros). En sortant des chaînes de production, le véhicule sera équipé de toute la technologie de conduite assistée. Mais, pour la débloquer, le client - propriétaire ou locataire - devra payer un loyer mensuel pour en bénéficier, et ce sur toute la durée de possession ou de location de son véhicule électrique.

Autre innovation de service, du moins sur le segment des grandes berlines « zéro émission » : le Battery as a Servive (BAAS). Là où Renault imposait sur notre marché la location de la batterie sur sa citadine ZOE, NIO propose à ses clients d’acheter le véhicule avec sa batterie ou d’acheter ce dernier et de louer l’accumulateur dont voici la grille tarifaire (prix avant aides et taxes) :

ET7 70 kWh ET7 100 kWh Achat intégral 448 000 yuans (56 600 euros) 506 000 yuans (63 900 euros) Achat caisse 378 000 yuans (47 750 euros) 378 000 yuans (47 750 euros) Location batteries 980 yuans/mois (124 euros) 1 480 yuans/mois (187 euros)

En Chine, NIO fait renaître les stations d’échange de batteries électriques

L’avis de la rédaction

Avec plus de 75 000 véhicules électriques principalement livrés en Chine qui ont parcouru un total de 1,4 milliard de miles (soit 2,25 milliards de km) et une capitalisation boursière qui a plus que doublé en un an à Wall Street, NIO poursuit avec confiance la montée en puissance de son appareil industriel et de ses livraisons.

Avec la berline ET7, concurrente directe de la Tesla Model S qui s’apprête à être restylée, l’industriel de Shanghai passe un nouveau cap en promettant au modèle pour fin 2022 une batterie solide dont la densité devrait atteindre 360 Wh/kg. À titre de comparaison, la densité de la pile Lithium-Ion de Tesla installée sur la Model 3 plafonne actuellement à 260 Wh/kg.

Reste désormais à savoir si le réseau de stations d’échange de batteries dites de seconde génération sera à la hauteur pour absorber la croissance de la demande lors des longs trajets. NIO promet 500 nouvelles stations opérationnelles d’ici la fin 2021, chaque site pouvant théoriquement accueillir 312 véhicules chaque jour.

Galerie de photos