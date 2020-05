Hybrides et électriques : Kia casse les prix sur ses financements

Doté d’une large gamme électrifiée, Kia souhaite relancer ses concessions et ses ventes en proposant une offre de financement exceptionnelle, sans apport et sans condition de reprise, tout en offrant trois mois de loyers. Accessible jusqu’au 30 juin, cette offre rend la déclinaison électrique du crossover e-Niro et ses 455 km d’autonomie particulièrement attractive (à partir de 367 euros/mois).



Dans le cadre du déconfinement progressif qui interviendra à compter du 11 mai prochain, la filiale tricolore de Kia Motors lance le programme « On The Road Again ». Objectifs : redémarrer l’activité de ses concessions dans le respect de strictes normes sanitaires mais aussi offrir à ses clients des financements exceptionnels sur l’ensemble de sa gamme hybride et électrique.

Relancer les immatriculations après le confinement

À l’exception de Tesla qui a poursuivi tous azimuts ses immatriculations en mars et en avril grâce à son parcours d’achat entièrement dématérialisé et à son système de livraison à domicile, la filière automobile hexagonale est à l’arrêt depuis le 18 mars, ou presque. Seuls les personnels soignants ou relevant des fonctions régaliennes de l’État ainsi que les salariés mobilisés durant le confinement destiné à freiner la propagation du Covid-19 ont pu bénéficier des services en matière de SAV ou de livraison.

Une situation qui a fait chuter les volumes en mars et avril à respectivement 72,2 et 88,8 % sur un an. En l’absence de mesures gouvernementales - le ministre de l’Économie et des Finances préfère temporiser et repousser à l’automne toute décision -, les constructeurs se montrent généreux sur l’achat d’un véhicule neuf, et ce même s’il s’agit d’une nouveauté à l’image de Peugeot qui accorde 12 % sur sa citadine électrique e-208 ou Opel 5 500 euros sur son SUV Grandland hybride rechargeable.

Kia e-Soul : premier essai du "cube" pratique et électrique

Sans apport, sans condition de reprise, 3 mois offerts

Kia n’est pas en reste avec un programme inédit de relance baptisé « On The Road Again » décliné en trois volets : la mise en place de mesures sanitaires strictes quant au parcours des prospects et des clients en concession, une offre de financement exceptionnelle et des conditions tarifaires attractives sur un stock de quelque 10 000 véhicules neufs et d’occasion.

Baptisé Kia Liberty Zen, l’offre de financement consiste en une location longue durée (LLD, sans option d’achat en fin de contrat) sur une durée de 51 mois incluant 40 000 km. Sans condition de reprise, sans apport et avec trois mois de loyers offerts, cette offre est disponible sur l’ensemble de la gamme mais s’avère encore plus attractive sur les modèles à batteries.

Nouveau Kia Niro : les tarifs et photos de la gamme restylée

L’électrique à partir de 367 euros/mois

Jusqu’au 30 juin, le crossover urbain électrique e-Soul est ainsi facturé 377 euros/mois dans sa version e-Active dotée de la grande batterie de 64 kWh offrant une autonomie WLTP de 455 km. Décliné en version électrique, hybride et hybride rechargeable, le crossover compact Niro est respectivement commercialisé 367 euros, 327 euros et 417 euros/mois sa finition Motion.

Désormais moins cher que l’hybride rechargeable grâce au bonus « écologique » d’un montant de 6 000 euros, l’électrique est particulièrement attractif avec ses 455 km d’autonomie et ses faibles coûts à l’usage. Reste le kilométrage moyen de 9 411 km/an qui, pour beaucoup, sera vraisemblablement trop faible. Un élément qui pourra être négocié dans les concessions qui rouvriront le 11 mai.

LLD 51 mois Motion Active Design Kia e-Soul - 377 euros/mois 397 euros/mois Kia e-Niro 367 euros/mois 397 euros/mois - Kia Niro Hybrid 327 euros/mois 347 euros/mois 377 euros/mois Kia Niro Plug-in Hybrid 417 euros/mois 457 euros/mois 467 euros/mois

Galerie de photos